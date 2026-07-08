Жара до 42 градусов и грозы: в Казахстане объявили штормовое предупреждение на 9 июля

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана на 9 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

9 июля днем на западе, юге Акмолинской области ожидается очень сильная жара 40-41 градусов.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью на севере, западе области временами сильный дождь. Ветер восточный, юго- восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. На юге Костанайской области ожидается очень сильная жара 40-41 градус.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется, на юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе области ожидается очень сильная жара 40-41 градус.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем на юго-востоке области порывы 15 м/с. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере области временами сильный дождь, град. Ветер северный, северо-западный в центре области порывы 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 38-42 градусов.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на востоке, юге области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный ночью на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, в центре области порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в Казахстане сохранится преимущественно жаркая погода, при этом в ряде регионов ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер.