Жара до +45 градусов ожидается в Казахстане в ближайшие дни

В ближайшие три дня в Казахстане сохранится преимущественно жаркая погода, при этом в ряде регионов ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

По прогнозу синоптиков, с 9 по 11 июля на западе и северо-западе страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, местами возможны град, сильные осадки и усиление шквалистого ветра.

9 июля на востоке Казахстана еще сохранятся дожди с грозами, временами сильные, после чего установится погода без осадков. В горных районах юга и юго-востока также прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

На остальной территории республики ожидается сухая и жаркая погода.

По данным РГП «Казгидромет», в дневные часы температура воздуха достигнет критериев сильной и очень сильной жары. На западе и юго-востоке страны воздух прогреется до +33…+42 градусов, на северо-западе, севере и в центральных регионах — до +32…+40 градусов, на юге — до +38…+45 градусов, на востоке — до +30…+38 градусов.