Жара до+ 39 градусов и дожди: штормовое предупреждение снова объявили по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 15 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 июня в Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, юге, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области — небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области днем на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере области Абай ожидаются дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юго-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохраняется, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.