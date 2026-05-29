Жара до 35 градусов и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 30 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на юге области Абай ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный днем на юге области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град, шквал, днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, ночью на западе, севере области временами сильный дождь, град, шквал. Днем на востоке области град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Алматинской области ожидается ветер восточный порывы 18 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный утром и днем на западе области порывы 15 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. Днем на западе, севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На юге, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, ночью и утром на западе, севере, в центре области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20, ночью на севере, юге, в центре области временами 25 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем в Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

