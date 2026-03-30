телерадиокомплекс президента РК
    15:09, 30 Март 2026 | GMT +5

    Жара до 32 градусов придет в Казахстан

    На большей части страны сохраняется теплая весенняя погода без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Лишь на западе и в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, на западе временами сильные дожди, также усилится ветер до 15-20 м/с. В ночные и утренние часы по республике ожидается туман.

    Днем столбики термометров покажут на северо-западе 17-26 тепла, на севере — 13-20 тепла, в центре — 12-23 тепла, на востоке — 5-22 тепла, на юге, юго-востоке — 23-32 тепла, а на западе понижение от 20-25 до 13-20 тепла.

    Ранее синоптики прогнозировали резкое потепление в Казахстане.

    Динара Жусупбекова
