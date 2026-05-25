Жара до +30, дожди и заморозки: что ждет казахстанцев в ближайшие три дня

Прогноз погоды по Казахстану на 26–28 мая 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Последняя неделя мая в Казахстан преподносит погодные сюрпризы. На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — прогнозируются дожди с грозами, 27 мая — на западе, 27–28 мая — на юге, юго-востоке, в центре, 28 мая — на севере, востоке страны пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.

По республике ожидается усиление ветра. Ночью 26–27 мая на востоке страны — заморозки 2 градуса.

Температурный фон постепенно пойдет на спад: днем на западе до 16-28 тепла, на севере, в центре до 18-25 тепла, на востоке до 23-30 тепла, на юге до 20-27 тепла.