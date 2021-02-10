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Жансейт Туймебаев освобожден от должности зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана

10 Февраля 2021, 17:28
Жансейт Туймебаев освобожден от должности зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жансейт Туймебаев освобожден от должности заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Туймебаев Жансейт Кансейтулы освобожден от должности заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан

Ранее сообщалось, что Жансеит Туймебаев назначен ректором КазНУ имени аль-Фараби.

Жансейт Туймебаев родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, филолог (1980); Московский государственный социальный университет.

Трудовая деятельность: ассистент, стажер-исследователь, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета (1980-1993); первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (1993-1994); второй, первый секретарь посольства РК в Турецкой Республике (1994-1997); консультант протокольной службы Президента РК (1997-1999); глава консульства РК в Турецкой Республике (1999); шеф протокола Президента РК (1999-2006); советник Президента РК - шеф протокола Президента РК (2004-2006); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Российской Федерации (2006-2007); министр образования и науки РК (2007-2010); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Турецкой Республике (с 2010 года), Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Албания по совместительству (с 2011 года); аким Южно-Казахстанской области (2016-2018); аким Туркестанской области (2018-2019).

С февраля 2019 года был заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.


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