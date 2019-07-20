Жансеит Туймебаев встретился с участниками челленджа #Abai175

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы города Алматы состоялась встреча заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеита Туймебаева с участниками эстафеты #Abai175, посвященной 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

30 мая был утвержден указ Президента РК «О праздновании 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева» и было отмечено, что на республиканском и региональном уровнях будет проведено около 500 праздничных мероприятий.

Одно из них, успешно реализованное в социальных сетях, активно поддержали члены Ассамблеи народа Казахстана, особенно молодежь. Представители разных национальностей наизусть читали стихи Абая на казахском языке, публикуясь в социальных сетях.

Жансеит Туймебаев провел совещание с руководителями республиканских этнокультурных объединений по актуальным вопросам.

Кроме того, в фойе Дома дружбы состоялась выставка уйгурской кухни, в программе которой были представлены концертные номера с чтением стихотворений Абая, а также национальными песнями, танцами и мастер-классами по уйгурской национальной кухне. Выставка проводилась в целях повышения интереса населения к национальной культуре и традициям, воспитания молодежи к здоровому образу жизни, а также ознакомления с национальными блюдами уйгурского народа.