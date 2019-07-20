-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:29 114
-
-
вчера 23:16 231
-
-
вчера 22:18 127
-
-
-
вчера 21:12 252
-
вчера 20:49 195
-
вчера 20:22 127
-
вчера 19:39 123
-
вчера 19:19 149
-
вчера 18:33 163
-
вчера 18:16 127
-
-
-
вчера 17:19 160
-
вчера 17:00 147
-
-
вчера 16:42 129
-
-
-
вчера 15:53 189
-
-
-
вчера 14:35 157
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:17 196
-
-
-
-
вчера 11:17 211
Жансеит Туймебаев встретился с участниками челленджа #Abai175
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы города Алматы состоялась встреча заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеита Туймебаева с участниками эстафеты #Abai175, посвященной 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
30 мая был утвержден указ Президента РК «О праздновании 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева» и было отмечено, что на республиканском и региональном уровнях будет проведено около 500 праздничных мероприятий.
Одно из них, успешно реализованное в социальных сетях, активно поддержали члены Ассамблеи народа Казахстана, особенно молодежь. Представители разных национальностей наизусть читали стихи Абая на казахском языке, публикуясь в социальных сетях.
Жансеит Туймебаев провел совещание с руководителями республиканских этнокультурных объединений по актуальным вопросам.
Кроме того, в фойе Дома дружбы состоялась выставка уйгурской кухни, в программе которой были представлены концертные номера с чтением стихотворений Абая, а также национальными песнями, танцами и мастер-классами по уйгурской национальной кухне. Выставка проводилась в целях повышения интереса населения к национальной культуре и традициям, воспитания молодежи к здоровому образу жизни, а также ознакомления с национальными блюдами уйгурского народа.
- Аким Алматы выехал на проблемные места в городе
- Бакинский госуниверситет поддержал эстафету #Abay175
- Молодожены прокатились на электросамокатах в Алматы
- Бакытжан Сагинтаев - о ледовом шоу: Как будто Денис вместе с нами
- В Алматы состоялось шоу в память о Денисе Тене
- Ряд улиц перекроют в связи с ремонтом в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана