Жания Бекмухамбетова завоевала золото турнира по настольному теннису в Ташкенте

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова стала победительницей международного турнира WTT Youth Contender в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Спортсменка завоевала золотую медаль в возрастной категории U13.

В финале Бекмухамбетова со счетом 3:1 выиграла у Шреошри Чакраборти из Индии.

Добавим, что в этой же категории Назерке Болатбек дошла до четвертьфинала.

Ранее Казахстан завоевал пять золотых медалей на молодежном чемпионате Азии по дзюдо.







