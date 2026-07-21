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    Жания Бекмухамбетова завоевала золото турнира по настольному теннису в Ташкенте

    Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова стала победительницей международного турнира WTT Youth Contender в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Жания Бекмухамбетова завоевала золото турнира по настольному теннису в Ташкенте
    Фото: НОК

    Спортсменка завоевала золотую медаль в возрастной категории U13.

    В финале Бекмухамбетова со счетом 3:1 выиграла у Шреошри Чакраборти из Индии.

    Добавим, что в этой же категории Назерке Болатбек дошла до четвертьфинала.

    Ранее Казахстан завоевал пять золотых медалей на молодежном чемпионате Азии по дзюдо.




     

    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор