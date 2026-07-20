Казахстан завоевал пять золотых медалей на молодежном чемпионате Азии по дзюдо

В Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборная Казахстана завоевала на турнире пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионами Азии стали Айнара Сейтжанова (до 48 кг), Нурбала Зайнул (до 52 кг), Ролан Каиргали (до 66 кг), Гульсезим Турлыбек (до 78 кг), Санжар Еруланов (до 100 кг).

Серебряные медали завоевали Дамеля Асылханова (до 63 кг), Ерасыл Ержанов (до 66 кг), Мухамедали Закиров (до 73 кг), Руслана Махатова (свыше 78 кг).

Третьими финишировали Айзат Наукенова (до 48 кг), Айдана Абиханова (до 63 кг), Шынар Битимбай (до 70 кг).

Ранее казахстанские дзюдоисты завершили выступление на турнире серии Asian Open в китайском Тайбэе с восемью медалями.