Команда Казахстана по дзюдо завоевала восемь медалей на Asian Open

Казахстанские дзюдоисты завершили выступление на турнире серии Asian Open в китайском Тайбэе с восемью медалями, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Первое место на соревнованиях заняли Мади Жеткерген (до 73 кг) и Санжар Жаббаров (свыше 100 кг).

Серебряными призерами стали Мейирбек Байзаков (до 66 кг), Айшабиби Мурадимова (до 52 кг).

На третью ступень пьедестала поднялись Асылхан Зинуллин (до 60 кг), Нурсултан Зайзагалиев (до 66 кг), Мади Едильбаев (свыше 100 кг), Аяна Дуйсенбай (до 48 кг).

В командном зачете Казахстан расположился на третьей строчке. Первое место у Южной Кореи (семь золотых, пять серебряных и десять бронзовых медалей). Второй стала Япония (четыре золота, одно серебро и две бронзы).

Ранее казахстанский дзюдоист Бейбарыс Султан стал серебряным призером Кубка Европы среди молодежи, прошедшего в Праге (Чехия).