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    Бейбарыс Султан завоевал «серебро» Кубка Европы по дзюдо среди молодежи

    Казахстанский дзюдоист Бейбарыс Султан стал серебряным призером Кубка Европы среди молодежи, прошедшего в Праге (Чехия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Бейбарыс Султан завоевал «серебро» Кубка Европы по дзюдо среди молодежи
    Фото: НОК

    Спортсмен представлял Казахстан в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке Бейбарыс встретился с представителем Азербайджана Рамазаном Ахмадовым и уступил сопернику, завершив турнир на втором месте.

    Отметим, что в молодежном Кубке Европы приняли участие 455 дзюдоистов из 33 стран.

    Ранее сообщалось о том, что два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии U23.

     

    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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