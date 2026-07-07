Бейбарыс Султан завоевал «серебро» Кубка Европы по дзюдо среди молодежи

Казахстанский дзюдоист Бейбарыс Султан стал серебряным призером Кубка Европы среди молодежи, прошедшего в Праге (Чехия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Спортсмен представлял Казахстан в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке Бейбарыс встретился с представителем Азербайджана Рамазаном Ахмадовым и уступил сопернику, завершив турнир на втором месте.

Отметим, что в молодежном Кубке Европы приняли участие 455 дзюдоистов из 33 стран.

Ранее сообщалось о том, что два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии U23.