Жания Бекмухамбетова завоевала бронзу по настольному теннису в Таиланде
Казахстанская теннисистка Жания Бекмухамбетова завоевала бронзовую медаль на турнире WTT Youth Contender Bangkok в Бангкоке (Тайланд), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В возрастной категории U13 на третью ступень пьедестала поднялась Жания Бекмухамбетова.
Во время соревнований Жания обыграла Фаннапат Чингсоньоен (Таиланд) 3:0, Чен Этель (Сингапур) 3:0, Мао Хлою (Сингапур) 3:0 и Асахи Кавагучи (Япония) 3:2,.
В полуфинале Жания уступила Анг Чжи Юй (Малайзия) 1:3, взяв "бронзу". Ранее на турнире WTT Youth Contender в Ташкенте (Узбекистан) Жания Бекмухамбетова стала первой.
Напомним, астанинский клуб завоевал 18 медалей на этапах Кубка мира по конкуру.