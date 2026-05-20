KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Жания Бекмухамбетова завоевала бронзу по настольному теннису в Таиланде

    Казахстанская теннисистка Жания Бекмухамбетова завоевала бронзовую медаль на турнире WTT Youth Contender Bangkok в Бангкоке (Тайланд), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Жания Бекмухамбетова завоевала бронзу по настольному теннису в Таиланде
    Фото: НОК РК

    В возрастной категории U13 на третью ступень пьедестала поднялась Жания Бекмухамбетова.

    Во время соревнований Жания обыграла Фаннапат Чингсоньоен (Таиланд) 3:0, Чен Этель (Сингапур) 3:0, Мао Хлою (Сингапур) 3:0 и Асахи Кавагучи (Япония) 3:2,.

    В полуфинале Жания уступила Анг Чжи Юй (Малайзия) 1:3, взяв "бронзу". Ранее на турнире WTT Youth Contender в Ташкенте (Узбекистан) Жания Бекмухамбетова стала первой.

    Напомним, астанинский клуб завоевал 18 медалей на этапах Кубка мира по конкуру. 

    Бронза Казахстан НОК Настольный теннис Спорт
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор