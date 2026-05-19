Астанинский клуб завоевал 18 медалей на этапах Кубка мира по конкуру

Казахстанские спортсмены успешно выступили на этапах Кубка мира FEI Евразийской лиги по конкуру в Узбекистане и Кыргызстане, передает Kazinform.

По итогам международных стартов спортсмены КСК «Prestige Horse Club», выступавшие в составе сборной Казахстана, завоевали 18 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.

Первые два этапа Кубка мира прошли в Узбекистане, третий — в Бишкеке. Казахстанские спортсмены регулярно входили в число лидеров международных маршрутов, включая Grand Prix — главный и наиболее престижный маршрут соревнований.

Одним из заметных результатов сезона стало выступление Олега Соколенко на лошади Cinderella, который завоевал бронзу в маршруте Grand Prix с высотой препятствий 155 см. При этом Соколенко оказался единственным представителем Казахстана среди лидеров маршрута, где основную конкуренцию составляли спортсмены российской школы конкура.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

По словам организаторов, маршруты уровня Grand Prix являются ключевыми для получения квалификации на чемпионат мира FEI 2026 в Аахене, чемпионат Европы 2027 и финал Кубка мира 2027. По итогам выступлений Олег Соколенко и Cinderella уже завершили один Grand Prix с результатом без штрафных очков и продолжают борьбу за выполнение минимального квалификационного норматива (MER).

Высокие результаты на этапах Кубка мира также показала Раиса Соколенко, выступавшая на лошадях Uran Nad Wigrami, Chevalier и Clue Gold, а также другие спортсмены клуба, которые регулярно входили в число призёров международных маршрутов.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Следующим важным этапом сезона станут международные соревнования в Астане, которые пройдут с 29 по 31 мая под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) и Евразийской ассоциации конного спорта (AEF).

