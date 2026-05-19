Астанинский клуб завоевал 18 медалей на этапах Кубка мира по конкуру
Казахстанские спортсмены успешно выступили на этапах Кубка мира FEI Евразийской лиги по конкуру в Узбекистане и Кыргызстане, передает Kazinform.
По итогам международных стартов спортсмены КСК «Prestige Horse Club», выступавшие в составе сборной Казахстана, завоевали 18 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.
Первые два этапа Кубка мира прошли в Узбекистане, третий — в Бишкеке. Казахстанские спортсмены регулярно входили в число лидеров международных маршрутов, включая Grand Prix — главный и наиболее престижный маршрут соревнований.
Одним из заметных результатов сезона стало выступление Олега Соколенко на лошади Cinderella, который завоевал бронзу в маршруте Grand Prix с высотой препятствий 155 см. При этом Соколенко оказался единственным представителем Казахстана среди лидеров маршрута, где основную конкуренцию составляли спортсмены российской школы конкура.
По словам организаторов, маршруты уровня Grand Prix являются ключевыми для получения квалификации на чемпионат мира FEI 2026 в Аахене, чемпионат Европы 2027 и финал Кубка мира 2027. По итогам выступлений Олег Соколенко и Cinderella уже завершили один Grand Prix с результатом без штрафных очков и продолжают борьбу за выполнение минимального квалификационного норматива (MER).
Высокие результаты на этапах Кубка мира также показала Раиса Соколенко, выступавшая на лошадях Uran Nad Wigrami, Chevalier и Clue Gold, а также другие спортсмены клуба, которые регулярно входили в число призёров международных маршрутов.
Следующим важным этапом сезона станут международные соревнования в Астане, которые пройдут с 29 по 31 мая под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) и Евразийской ассоциации конного спорта (AEF).
