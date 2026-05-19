Казахстанские боксеры завоевали семь медалей на турнире в Сербии

Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на крупном международном турнире в Белграде (Сербия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Результатом команды стали семь медалей различного достоинства.

Единственную золотую награду завоевал Нурасыл Толебек (до 60 кг).

Серебряными призерами стали Нурбек Мурсал (до 70 кг) и Ибрагим Бетаев (до 90 кг).

Третье место заняли Нурзат Онгаров (до 50 кг), Нурсултан Шилдебай (до 80 кг), Аян Калмаганбетов (до 85 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

Ранее стало известно об окончательной отмене вечера профессионального бокса в Бишкеке, где казахстанец Сакен Бибосынов мог выиграть титул WBA Asia.