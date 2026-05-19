    Казахстанские боксеры завоевали семь медалей на турнире в Сербии

    Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на крупном международном турнире в Белграде (Сербия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: Margit Kincses

    Результатом команды стали семь медалей различного достоинства.

    Единственную золотую награду завоевал Нурасыл Толебек (до 60 кг).

    Серебряными призерами стали Нурбек Мурсал (до 70 кг) и Ибрагим Бетаев (до 90 кг).

    Третье место заняли Нурзат Онгаров (до 50 кг), Нурсултан Шилдебай (до 80 кг), Аян Калмаганбетов (до 85 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

    Ранее стало известно об окончательной отмене вечера профессионального бокса в Бишкеке, где казахстанец Сакен Бибосынов мог выиграть титул WBA Asia.

     

    Диана Калманбаева
    Автор