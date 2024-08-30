Жания Бекмухамбетова выиграла «золото» турнира по настольному теннису в Хорватии

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова отметилась золотой медалью на турнире WTT Youth Contender в в Вараждине (Хорватия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Она стала лучшей в возрастной категории до 11 лет.

Жания провела четыре игры и одержала четыре победы. Казахстанка выиграла у Кьяти Панде (Индия) 3:2, Хуаны Моралес (Колумбия) 3:0, Петры Липовскак (Хорватия) 3:0, Доминики Чарнецки (Польша) 3:0.

Напомним, ранее в Сулеймании (Ирак) на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender золотую медаль в возрастной категории до 19 лет завоевала казахстанка Сарвиноз Миркадирова. В финальном матче Миркадирова оказалась сильнее Таниши Котечи (Индия) 3:1.