РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:40, 30 Август 2024 | GMT +6

    Жания Бекмухамбетова выиграла «золото» турнира по настольному теннису в Хорватии

    нок
    Фото: НОК

    Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова отметилась золотой медалью на турнире WTT Youth Contender в в Вараждине (Хорватия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Она стала лучшей в возрастной категории до 11 лет.

    Жания провела четыре игры и одержала четыре победы. Казахстанка выиграла у Кьяти Панде (Индия) 3:2, Хуаны Моралес (Колумбия) 3:0, Петры Липовскак (Хорватия) 3:0, Доминики Чарнецки (Польша) 3:0.

    Напомним, ранее в Сулеймании (Ирак) на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender золотую медаль в возрастной категории до 19 лет завоевала казахстанка Сарвиноз Миркадирова. В финальном матче Миркадирова оказалась сильнее Таниши Котечи (Индия) 3:1.

     

    Теги:
    Настольный теннис спортсмены Казахстана Золото НОК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    telegram