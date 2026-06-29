Жандос Надиров досрочно сложил полномочия депутата маслихата Алматы

Депутат Жандос Надиров досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на очередной сессии маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.

О досрочном прекращении полномочий депутата сообщил председатель маслихата Алматы Мейржан Отыншиев. По его словам, Жандос Надиров обратился с соответствующим заявлением. Основанием для принятого решения стало состояние здоровья, из-за которого депутат не смог принимать участие в ряде заседаний сессий и работе постоянной комиссии. Представление о прекращении его полномочий также внесла территориальная избирательная комиссия.

Депутат маслихата Айгуль Шалбаева поблагодарила Жандоса Надирова за совместную работу, отметив его профессионализм, ответственность и внимательное отношение к коллегам.

Жандос Надиров возглавлял постоянную комиссию маслихата Алматы по здравоохранению, образованию и занятости. Председателем комиссии он был избран в 2023 году.

Ранее Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».



