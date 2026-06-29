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    Жандос Надиров досрочно сложил полномочия депутата маслихата Алматы

    Депутат Жандос Надиров досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на очередной сессии маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жандос Надиров досрочно сложил полномочия депутата маслихата Алматы
    Фото: РСК г.Алматы

    О досрочном прекращении полномочий депутата сообщил председатель маслихата Алматы Мейржан Отыншиев. По его словам, Жандос Надиров обратился с соответствующим заявлением. Основанием для принятого решения стало состояние здоровья, из-за которого депутат не смог принимать участие в ряде заседаний сессий и работе постоянной комиссии. Представление о прекращении его полномочий также внесла территориальная избирательная комиссия.

    Депутат маслихата Айгуль Шалбаева поблагодарила Жандоса Надирова за совместную работу, отметив его профессионализм, ответственность и внимательное отношение к коллегам. 

    Жандос Надиров возглавлял постоянную комиссию маслихата Алматы по здравоохранению, образованию и занятости. Председателем комиссии он был избран в 2023 году.

    Ранее Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

    Маслихат Депутаты Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор