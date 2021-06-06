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    19:12, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, критерии ограничения разделены на два блока: для объектов, не являющихся участником проекта «Ashyq» и участвующих в проекте «Ashyq».

    Постановление вступает в силу 8 июня, через 7 дней после входа в желтую зону.

    Согласно постановлению объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторан, кафе и кофейни, которые участвуют в Ashyq, работают с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%. Это касается и для желтой и красной зон.

    Такой же график установлен и для летних площадок, для банкетных залов, а для фуд-кортов с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%.



    Теги:
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