АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, критерии ограничения разделены на два блока: для объектов, не являющихся участником проекта «Ashyq» и участвующих в проекте «Ashyq».

Постановление вступает в силу 8 июня, через 7 дней после входа в желтую зону.

Согласно постановлению объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторан, кафе и кофейни, которые участвуют в Ashyq, работают с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%. Это касается и для желтой и красной зон.

Такой же график установлен и для летних площадок, для банкетных залов, а для фуд-кортов с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%.



