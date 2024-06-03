Жанболат Саймаганбетов назначен новым гендиректором АО «Озенмунайгаз»

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов представил коллективу АО «Озенмунайгаз» нового генерального директора компании Жанболата Саймаганбетова, передает агентство Kazinform.

Жанболат Саймаганбетов ранее работал заместителем генерального директора по производству АО «Озенмунайгаз».

- Ранее «Озенмунайгаз» принимал меры для поддержания уровня производства, проведена определенная работа по сохранению социальной стабильности в регионе. В этом году перед компанией стоят не менее важные задачи. Необходимо обеспечить выполнение производственного плана на 2024 год и всех мероприятий по проекту реабилитации, - отметил А. Хасенов.

Глава КМГ также поблагодарил бывшего руководителя компании Нурдаулета Килыбая, назначенного Указом Главы государства на должность акима Мангистауской области, за проделанную работу и пожелал успехов на новой должности.

После А. Хасенов проинспектировал ход строительства опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубометров в сутки. Проект позволит не только создать новые рабочие места для жителей города Жанаозен, но и обеспечить их питьевой водой. Завершение строительства планируется до конца 2024 года, а выход завода на проектную мощность запланирован на весну 2025-го.

Глава КМГ завершил рабочую поездку совещанием, посвященным производственным вопросам «Озенмунайгаз». Перед руководством компании были поставлены конкретные задачи по обеспечению производственной безопасности, достижению плановых показателей добычи, реализации мероприятий в рамках проекта реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас, а также по контролю за социальными вопросами в коллективах.

Напомним, ОМГ в 2023 году приступил к проекту реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас. Проект позволит улучшить экономику предприятия и избежать резкого снижения уровня добычи. Предполагается, что мероприятия по реабилитации месторождений будут способствовать поэтапному увеличению объемов добычи нефти «Озенмунайгаз» в течение нескольких лет до ~5,2-5,5 млн тонн в год.