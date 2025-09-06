Жамбылским свекловодам вернут 3 млрд тенге долгов

Руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Кошенов заявил, что Меркенский сахарный завод полностью погасит долг перед фермерами. Чтобы предприятие принимало и перерабатывало продукцию в текущем году, через АО «СПК» Тараз» погасят старый долг, который составил более 3 млрд тенге.

— Кроме того, на заключение форвардного контракта по закупу сахара с Меркенским сахарным заводом из местного бюджета выделено 2,3 млрд тенге, — добавил он.

Обещают, что завод рассчитается со свекловодами до конца сентября — начала ноября, когда начнут принимать уже урожай 2025 года.

— В текущем году мы будем собирать данную культуру с 5,2 тыс. га по всей области. По результатам проведенной управлением таксации ожидается получение примерно 250 тыс. тонн продукции в нетто-весе, — отметил К. Кошенов.

Ранее мы рассказывали, что жамбылским фермерам обещают перерабатывать до 1,5 млн тонн сахарной свеклы в год.

В прошлом году жамбылские свекловоды оказались на грани разорения и не смогли продать выращенную свеклу.