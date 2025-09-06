Жамбылским свекловодам вернут 3 млрд тенге долгов
В прошлом сезоне фермеры были готовы сдавать свеклу по цене втрое ниже заявленной, но даже этих денег пришлось ждать почти год, передает корреспондент агентства Kazinform.
Руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Кошенов заявил, что Меркенский сахарный завод полностью погасит долг перед фермерами. Чтобы предприятие принимало и перерабатывало продукцию в текущем году, через АО «СПК» Тараз» погасят старый долг, который составил более 3 млрд тенге.
— Кроме того, на заключение форвардного контракта по закупу сахара с Меркенским сахарным заводом из местного бюджета выделено 2,3 млрд тенге, — добавил он.
Обещают, что завод рассчитается со свекловодами до конца сентября — начала ноября, когда начнут принимать уже урожай 2025 года.
— В текущем году мы будем собирать данную культуру с 5,2 тыс. га по всей области. По результатам проведенной управлением таксации ожидается получение примерно 250 тыс. тонн продукции в нетто-весе, — отметил К. Кошенов.
Ранее мы рассказывали, что жамбылским фермерам обещают перерабатывать до 1,5 млн тонн сахарной свеклы в год.
В прошлом году жамбылские свекловоды оказались на грани разорения и не смогли продать выращенную свеклу.