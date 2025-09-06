РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Жамбылским свекловодам вернут 3 млрд тенге долгов

    В прошлом сезоне фермеры были готовы сдавать свеклу по цене втрое ниже заявленной, но даже этих денег пришлось ждать почти год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жамбылским свекловодам вернут 3 млрд тенге долгов
    Фото: управление сельского хозяйства Жамбылской области

    Руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Кошенов заявил, что Меркенский сахарный завод полностью погасит долг перед фермерами. Чтобы предприятие принимало и перерабатывало продукцию в текущем году, через АО «СПК» Тараз» погасят старый долг, который составил более 3 млрд тенге.

    — Кроме того, на заключение форвардного контракта по закупу сахара с Меркенским сахарным заводом из местного бюджета выделено 2,3 млрд тенге, — добавил он.

    Обещают, что завод рассчитается со свекловодами до конца сентября — начала ноября, когда начнут принимать уже урожай 2025 года.

    — В текущем году мы будем собирать данную культуру с 5,2 тыс. га по всей области. По результатам проведенной управлением таксации ожидается получение примерно 250 тыс. тонн продукции в нетто-весе, — отметил К. Кошенов.

    Ранее мы рассказывали, что жамбылским фермерам обещают перерабатывать до 1,5 млн тонн сахарной свеклы в год.

    В прошлом году жамбылские свекловоды оказались на грани разорения и не смогли продать выращенную свеклу.

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Регионы Казахстана Сельхозпродукция Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают