Жамбылские полицейские задержали курьера интернет-мошенников

22-летнего мужчину задержали в Алматы. Следствие проверяет его возможные связи с участниками преступной схемы, находящимися за пределами Казахстана, передает корреспондент Kazinform.

По предварительной версии, к этой деятельности молодой человек был привлечен в апреле 2026 года. Он получал от организаторов указания, забирал банковские карты и мобильные телефоны, перевозил их между городами, а также обналичивал деньги, поступавшие на счета, через банкоматы.

На подозреваемого вышли сотрудники полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержание провели на территории Алматы.

Правоохранители также установили, что мужчина неоднократно выезжал за пределы страны. Предположительно, там он передавал банковские карты казахстанцев неустановленным лицам, которые могли входить в группу интернет-мошенников.

Фото: департамент полиции Жамбылской области

При задержании у него обнаружили 13 банковских карт разных банков второго уровня и пять мобильных телефонов. На первоначальном этапе расследования установлено, что владельцы платежных средств сами передавали их посторонним лицам за денежное вознаграждение.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Мошенничество»). Следствие рассматривает версию о совершении мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети Интернет.

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