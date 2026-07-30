Жамбылские пастухи незаконно хранили оружие на фермах

Один из них после задержания утверждал, что нашел ружье в поле во время выпаса скота, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жуалынский районный суд рассмотрел два административных дела о незаконном хранении оружия. Поводом для разбирательства стали проверки, которые полицейские проводили в мае и июне 2026 года на фермах, используемых для выпаса скота.

Во время проверок сотрудники полиции обнаружили гладкоствольные ружья «ТОЗ-Б» и «ИЖ-18» 12-го калибра. Оружие не было зарегистрировано, а разрешительных документов на его хранение у владельцев не оказалось.

В суде оба пастуха признали вину. Один из них пояснил, что нашел ружье в поле во время выпаса скота. Незаконное хранение оружия также подтвердили протоколы, рапорты сотрудников полиции, изъятое оружие и заключения экспертов.

Согласно части 1 статьи 482 Кодекса об административных правонарушениях, незаконное хранение оружия влечет штраф в размере 20 МРП с его конфискацией. Одному из сельчан назначили штраф в размере 86 500 теңге. Второму с учетом материального положения и отсутствия отягчающих обстоятельств размер взыскания снизили на 30% — до 60 550 теңге.

Оба судебных постановления вступили в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что по всей стране изъяли более 30 единиц оружия и 270 боеприпасов .

Жители Жамбылской области сдали в полицию 129 единиц оружия.