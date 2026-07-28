Более 30 единиц оружия и 270 боеприпасов изъяли в Казахстане
В Алматы, Шымкенте и восьми регионах Казахстана пресекли незаконный оборот оружия, изъяв более 30 единиц огнестрельного оружия, а также гранаты и боеприпасы, передает агентство Kazinform.
— В июле т. г. Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в гг. Алматы, Шымкенте и 8 регионах страны проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия. Всего изъято 31 единица оружия, в их числе 4 автомата, 20 ружей, 7 пистолетов, 2 гранаты и 278 боеприпасов, — говорится в сообщении КНБ.
Проводятся оперативно-следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
В КНБ подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.
Ранее сообщалось, что КНБ Казахстана обновил правила выплаты компенсации за паек контрактникам.