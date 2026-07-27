КНБ Казахстана обновил правила выплаты компенсации за паек контрактникам

Комитет национальной безопасности Казахстана обновил правила выплаты денежной компенсации военнослужащим, проходящим службу по контракту, при отсутствии возможности обеспечить их питанием по установленным нормам, передает корреспондент Kazinform.

Соответствующие изменения внесены приказом председателя КНБ от 20 июля 2026 года.

Документ утвержден в новой редакции и регулирует порядок выплаты компенсации стоимости общевойскового пайка военнослужащим органов национальной безопасности.

Согласно новым правилам, денежная компенсация выплачивается для возмещения расходов военнослужащих на питание. При этом если военнослужащий в течение суток неоднократно заступает в суточный наряд, на боевое дежурство или боевую службу, компенсация выплачивается только один раз за календарные сутки.

Также контрактники, находящиеся в служебной командировке и получающие суточные расходы в установленном порядке, права на такую компенсацию не имеют.

Размер выплаты определяется исходя из стоимости общевойскового пайка, предусмотренной бюджетным запросом на соответствующий финансовый год. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета, выделенных на содержание органов национальной безопасности.

Для получения компенсации руководитель подразделения с 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным, направляет соответствующий рапорт с приложением списка военнослужащих и подтверждающих документов. В зависимости от подразделения это могут быть выписки из приказов по строевой части, графиков боевой службы, книги пограничной службы или ведомостей, подтверждающих участие в выполнении полетов.

Основанием для выплаты является приказ руководителя подразделения КНБ либо лица, исполняющего его обязанности. После его подписания документ направляется в финансовое подразделение для перечисления средств.

Компенсация выплачивается одновременно с денежным довольствием за прошедший месяц. Если на момент выплаты финансирование отсутствует, средства перечислят после внесения изменений в индивидуальный план финансирования.

Также уточняется, что денежная компенсация перечисляется на банковские счета военнослужащих по месту прохождения службы. В случае перевода военнослужащего в другое подразделение невыплаченная или выплаченная не в полном объеме компенсация будет произведена по прежнему месту службы.

Приказ вступил в силу со дня подписания.

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