КНБ Казахстана: вызовы времени и защита национальных интересов

13 июля в Республике Казахстан отмечается День органов национальной безопасности – профессиональный праздник сотрудников, которые обеспечивают защиту государственных интересов, противодействуют современным угрозам и стоят на страже безопасности и ее граждан. О том, с какими вызовами сегодня сталкиваются органы национальной безопасности, какие приоритеты определяют их работу в современных условиях, а также о развитии службы, ее кадровом потенциале и ключевых направлениях деятельности мы поговорим с Председателем КНБ Республики Казахстан генерал-лейтенантом н.б. Сагимбаевым Ермеком Алдабергеновичем.

— Уважаемый Ермек Алдабергенович, благодарим за возможность встретиться и поздравляем Вас и весь личный состав с профессиональным праздником. Работа Комитета по понятным причинам остается непубличной. Но если приоткрыть завесу секретности, с какими результатами КНБ подходит к своему профессиональному празднику? Что, на Ваш взгляд, сегодня наиболее характеризует состояние и возможности казахстанской спецслужбы?

— Благодарю за поздравления. В этом году Комитет национальной безопасности Республики Казахстан отмечает 34-ю годовщину со дня своего образования.

За это время Комитет прошел большой путь становления и развития, превратившись в современную спецслужбу, которая, сохраняя лучшие традиции и преемственность поколений, активно внедряет передовые технологии, новые методы аналитической и оперативной работы.

В своей деятельности КНБ последовательно реализует курс Главы государства по построению Справедливого Казахстана, в основе которого лежит принцип «Закон и порядок». Это означает не только защиту государства от внешних и внутренних угроз, но и обеспечение условий, при которых закон является ориентиром для всех, а безопасность граждан — высшим приоритетом.

К вопросу об образе казахстанской спецслужбы отмечу, что сегодня это динамично развивающаяся структура, активно внедряющая в свою деятельность цифровые технологии и другие новшества, имеющая свою научную и образовательную базы.

КНБ — это не только спецоперации и секретные разработки. Современная система национальной безопасности начинается с глубокого анализа, своевременного выявления рисков и точного прогнозирования развития событий. Именно аналитическая работа позволяет заблаговременно выявлять угрозы, понимать их природу и принимать решения для предотвращения негативных сценариев еще до их реализации.

Поэтому сегодня в Комитете особое внимание уделяется развитию аналитического направления, внедрению современных цифровых технологий, обработке больших массивов данных и совершенствованию методов прогнозирования. Это позволяет действовать не только эффективно, но и на опережение.

Конечно, важнейшую роль продолжают играть оперативные сотрудники, пограничники, специалисты по кибербезопасности, летчики, бойцы специальных подразделений и многие другие.

Все они являются частью единой многоуровневой системы защиты государства, где успех каждой операции основан на профессионализме, слаженной работе и качественной аналитике.

Нас всех объединяет понимание простой истины: безопасность страны начинается с ответственности каждого сотрудника, преданности своему делу и готовности принимать решения в интересах государства и его граждан.

Как вы отметили, специфика деятельности Комитета предполагает определенную степень закрытости. Если опасность нейтрализована на ранней стадии, общество никогда не узнает, насколько близкой она была.

Именно по такому принципу сегодня работает КНБ: действовать на упреждение, а не только реагировать на последствия. Без громких слов, без публичности, и самое важное — без права на ошибку.

— В условиях стремительно меняющейся международной обстановки и появления новых вызовов и угроз особое значение приобретает эффективность работы специальных служб. Как КНБ адаптируется к современным угрозам и обеспечивает безопасность государства?

— В современных условиях система национальной безопасности сталкивается с качественно новыми вызовами. Они становятся более сложными, технологичными и зачастую носят транснациональный характер.

Среди наиболее актуальных вызовов можно выделить международный терроризм и экстремизм, деятельность транснациональных преступных групп, киберугрозы, попытки вмешательства во внутренние процессы государства, а также использование современных технологий в противоправных целях.

Так, в мае этого года на встрече правоохранительных органов в формате «Центральная Азия — Китай» Президент Казахстана четко обозначил главные угрозы ближайших лет, начиная с киберпреступности и ИИ-фейков до транснациональных преступных сетей.

Он особо подчеркнул, что искусственный интеллект в руках деструктивных сил может превращаться в инструмент информационного воздействия. В действительности на фоне масштабной цифровизации мы видим рост активности международных хакерских групп, которые совершенствуют методы кибератак.

Приоритетное место в нашей работе традиционно занимают разведка и контрразведка. Их деятельность нацелена на обнаружение скрытых угроз, обеспечение интересов Казахстана и мониторинг рисков для страны за рубежом, выступая щитом против шпионажа и внутренних дестабилизирующих факторов.

Ведется ежедневная работа по выявлению и блокированию попыток отдельных иностранных субъектов вовлечь наших соотечественников в противоправную деятельность.

Кроме этого, Комитетом проводится широкий спектр совместных работ по линии международного сотрудничества.

К настоящему времени КНБ взаимодействует практически со всеми ведущими спецслужбами иностранных государств, включая страны СНГ, Европы, Азии и Ближнего Востока. Наиболее тесные и продуктивные отношения отмечаются в сфере антитеррора и кибербезопасности, регулярно проводятся совместные операции. Также налажен своевременный обмен информацией.

При непосредственном содействии партнеров были выявлены и возвращены на родину разыскиваемые лица, пресекались преступления.

Еще одним важным направлением деятельности Комитета является противодействие коррупции. Здесь акцент делается не только на выявлении конкретных фактов правонарушений, но и на устранении причин и условий, которые способствуют формированию системных коррупционных рисков.

Все эти направления подчинены одной главной цели — надежной защите национальных интересов и обеспечению безопасности граждан. Сегодня противостояние современным угрозам возможно только при тесном взаимодействии государства и общества. Именно единство, ответственность и общая приверженность принципам законности являются важнейшими условиями сохранения стабильности и надежной защиты национальных интересов Казахстана.

— За ощущением безопасности в обществе стоит большая работа по выявлению и предотвращению потенциальных угроз. Можете более подробно рассказать, как сегодня КНБ выстраивает систему упреждения рисков террористического и экстремистского характера, и каких результатов удалось достичь в этом направлении?

— Террористические структуры быстро адаптируются под современные реалии, активно используя цифровую среду, в частности искусственный интеллект, для вербовки, координации и финансирования своей деятельности.

В этих условиях борьба с терроризмом носит системный и комплексный характер.

Комитетом на постоянной основе реализуется комплекс превентивных мер, проводится оперативная работа по выявлению лиц, оказавшихся под влиянием радикальной идеологии, пресекаются каналы финансирования и попытки распространения экстремистских материалов.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Важную роль играет профессиональная подготовка сотрудников специальных подразделений. Регулярно проводятся учения и тренировки, направленные на отработку действий в кризисных ситуациях.

Если переходить к конкретным результатам, то могу сообщить, что за последние четыре года предотвращено 10 попыток совершения терактов и насильственных акций на территории Казахстана.

Осуждено более 290 религиозных радикалов, не допущен въезд в страну свыше 1800 иностранцев, причастных к террористической деятельности.

В информационном пространстве выявлено и заблокировано порядка 100 тысяч ссылок на радикальные публикации. Комитетом нередко вскрываются террористические проявления за рубежом. Иностранным партнерам нами передана информация об 11 готовящихся терактах в их странах.

Хотелось бы отметить, что за этими сухими цифрами стоит напряженная оперативная работа, требующая огромной самоотдачи и времени. Нам удалось не допустить ряд вооруженных нападений, предотвратить ущерб государству и, самое важное, спасти человеческие жизни.

Работа по минимизации угроз террористического и экстремистского характера, начиная от предупредительно-профилактических мероприятий

до антитеррористических учений, организуется во взаимодействии с другими государственными органами.

Штабом Антитеррористического центра КНБ регулярно проводятся тренинги на региональном и республиканском уровнях.

Борьба с терроризмом — это напряженная, хотя и во многом незаметная для общественности работа. Пока сохраняется террористическая угроза, мы будем твердо стоять на страже безопасности граждан.

— Государственная граница является важнейшим элементом национальной безопасности. Какие меры сегодня принимаются для повышения эффективности охраны и защиты рубежей нашей страны?

— Обеспечение охраны границы требует постоянного совершенствования системы пограничной безопасности.

Применяются современные технические средства контроля, авиация, беспилотные технологии и цифровые системы наблюдения.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Проводится комплекс мероприятий по противодействию незаконной миграции, контрабанде, трансграничной преступности и попыткам проникновения лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Работа строится не только на силовом компоненте. Большое значение имеет аналитика, обмен информацией с сопредельными государствами и развитие современной инфраструктуры пограничного контроля.

Об оснащении могу сообщить, что, благодаря поддержке руководства страны, только в этом году для нужд Пограничной службы приобретены десять мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, установленных в девяти ключевых автомобильных пунктах пропуска на внутренней границе ЕАЭС, что значительно повысило качество проверки перемещаемых товаров и грузов.

В рамках цифровизации процессов пограничного контроля в двенадцати пунктах пропуска в эксплуатацию введены 54 автоматизированных системы паспортного контроля, позволяющие гражданам Казахстана проходить их в формате самообслуживания. В этом ключе прорабатывается возможность использования указанных систем не только нашими гражданами, но и иностранцами.

С 2023 года на баланс дополнительно приняты современные бронированные машины, беспилотные воздушные суда, корабли, катера и передовое стрелковое оружие. Периметр границы оснащаются современными комплексами видеонаблюдения, радарами и системами контроля.

В структуре Пограничной службы созданы Отдел беспилотных авиационных систем, Учебный центр подготовки специалистов-операторов беспилотников, а также проводится обучение морских водолазов.

По поручению Главы государства утвержден Комплексный план обеспечения пограничной безопасности РК на 2024–2028 годы, которым предусматривается финансирование дооснащения и развития ведомства.

Наряду с этим Правительством принята дорожная карта, согласно которой совместно с местными исполнительными органами приграничных областей проводится работа по строительству инженерных коммуникаций на заставах и пунктах пропуска.

В нынешних реалиях поддержание установленного режима границы обеспечено на должном уровне.

Переходя к цифрам, могу озвучить, что за последние четыре года пограничниками задержано более 6 тысяч правонарушителей режима границы и территориальных вод.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Возбуждено порядка 2 500 уголовных дел, за нарушения законодательства выдворены из страны свыше 100 тысяч лиц, выявлено порядка 20 тысяч фактов провоза оружия, боеприпасов и наркотиков, около 37 000 случаев контрабанды различных товаров.

Кроме этого, в рамках деятельности по защите биоресурсов пресечено более 900 случаев браконьерства на море и речных участках границы.

В целом, принятыми мерами предотвращен ущерб государству на сумму свыше 200 млрд тенге.

Для большинства людей граница — это пункт пропуска, а для пограничника — это ежедневная служба в сложных климатических условиях

и вдали от привычного комфорта. Именно там, на дальних заставах, особенно остро понимаешь цену спокойствия и стабильности.

Можно с уверенностью констатировать, что Государственная граница Казахстана находится под надежной защитой.

— Насколько актуальной остается проблема транснациональной организованной преступности для Казахстана? Каких результатов удалось достичь в борьбе с наркобизнесом и незаконным оборотом оружия?

— Криминальные сети нового поколения стремятся позиционировать себя глобальным черным рынком теневой власти и подменять государственный контроль своими правилами игры.

Наркотрафик и незаконный оборот оружия являются главными инструментами для создания преступной сети с собственным финансированием, вооруженной силой и коррупционными связями.

Они продолжают представлять серьезную угрозу для общественной безопасности и экономики государства. Пытаются укрепить свое влияние в самых разных сферах: от промышленных предприятий и приграничных районов до учреждений пенитенциарной системы.

Комитет в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и прокуратурой проводит системную работу по борьбе с криминальными структурами. С 2022 года пресечена противоправная деятельность 75 группировок, причастных к убийствам, разбоям, вымогательствам, мошенничеству и другим тяжким преступлениям.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

К примеру, в Алматинской области нейтрализована организованная преступная группа из числа действующих осужденных и их связей на свободе, которая специализировалась на хищении мошенническим путем люксовых автомобилей и товарно-материальных ценностей. Общий ущерб от их противоправной деятельности оценивался в 2 млрд тенге.

Мы не ограничиваемся только борьбой внутри страны. Параллельно реализуется комплекс оперативных мероприятий по выявлению и блокированию угроз, исходящих со стороны зарубежного криминалитета, представители которого проявляют устойчивый интерес к Казахстану.

В рамках указанной работы в девяти регионах страны реализована масштабная спецоперация по пресечению деятельности казахстанских пособников зарубежных лидеров криминальной среды, причастных к вымогательству, сбыту и хранению наркотиков и оружия, а также распространявших т. н. «криминальную идеологию» в обществе. Эта борьба осуществляется в тесной связке с противодействием незаконному обороту оружия.

За указанный период Комитетом пресечено 52 канала сбыта оружия, изъято более 3,3 тысячи единиц вооружения, включая автоматы, пистолеты, гранатометы и пулеметы, а также ликвидировано 15 подпольных мастерских по их изготовлению.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Одной из самых опасных угроз современности остается наркобизнес. В этом направлении значительные усилия направлены на борьбу с наркотрафиком. Казахстан, находясь на пересечении международных транспортных маршрутов, сталкивается с попытками использования своей территории для транзита наркотических средств.

В этой связи усиливается контроль на границе, проводятся специальные операции, совершенствуются методы оперативной работы.

В результате с 2022 года ликвидировано порядка 339 международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято 13,2 тонны кокаина, 906 кг героина, 403 кг опия, свыше 2,1 тонны гашиша, 7,5 тонны марихуаны и других запрещенных веществ.

Особую тревогу вызывает распространение синтетических наркотиков. За указанный период выявлено более 106 нарколабораторий. Наиболее масштабные производства фиксировались в г. Алматы, Туркестанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.

Из незаконного оборота изъято свыше 3 тонн синтетики, в их числе мефедрон, метамфетамин и иные психотропные средства, а также 115 тонн прекурсоров для их производства.

В общем, по этим видам преступлений к уголовной ответственности привлечено более 700 лиц.

К сожалению, под уголовное преследование попадает очень много молодых ребят. В данном контексте задача компетентных органов не только пресечь преступление, а упредить и не допустить становления молодежи на неправильный путь.

— Обеспечение экономической безопасности имеет стратегическое значение для устойчивого развития государства. Какая работа проводится КНБ в этом направлении?

— Современные экономические процессы напрямую влияют на национальную безопасность. Нестабильность мировых рынков, логистические ограничения и внешние экономические риски требуют от нас повышенного внимания к защите стратегических отраслей.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

К данным приоритетам относятся нефтегазовый комплекс, энергетическая инфраструктура, транспортно-логистическая система и предприятия, имеющие важное значение для экономики страны.

КНБ принимает активное участие в построении эффективной государственной системы, направленной на укрепление экономической стабильности и защиту бюджетных ресурсов.

Принятые меры обеспечили поступление в доходную часть государства со стороны крупных компаний и субъектов бизнеса на общую сумму порядка 400 млрд тенге и недопущение потерь бюджетных средств.

Особое внимание уделяется противодействию скрытым схемам в стратегически значимых отраслях, включая сырьевой и перерабатывающий секторы, где фиксируются попытки недобросовестного извлечения сверхприбыли, вывода капитала и искажения рыночных механизмов.

В целом с 2022 года совокупный эффект от реализации КНБ мер по обеспечению экономической безопасности составил свыше 10 трлн тенге, в том числе возмещено в бюджет более 1,6 трлн тенге.

— В июне прошлого года указом Президента Казахстана в структуре КНБ создана Служба по противодействию коррупции. Очевидно, что требования к ней изначально были максимальными. Каковы главные итоги ее работы за этот период?

— Данное решение стало важным этапом модернизации антикоррупционной системы страны и отражением нового подхода, при котором коррупция рассматривается не только как уголовно-правовая проблема, но и как угроза национальной безопасности.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Практика показывает, что этот вид преступления непосредственно влияет не только на экономику, но и на инвестиционную привлекательность страны, устойчивость институтов власти, доверие общества и эффективность государственного управления.

За период становления в новой структуре сформирован кадровый потенциал, выстроены рабочие механизмы взаимодействия. С первых дней своего образования Служба приступила к решению практических задач.

Налажено эффективное взаимодействие с государственными органами и другими компетентными структурами для совместной реализации антикоррупционных задач в приоритетных сферах.

Особое внимание уделяется внедрению цифровых инструментов анализа больших массивов данных о финансовых потоках.

Во исполнение установок Главы государства нами пресечены коррупционные действия ряда должностных лиц органов власти и управления в различных регионах страны. В частности, нейтрализована масштабная мошенническая схема фиктивного отечественного производства медицинских изделий и локализованы факты незаконного ввоза контрафактных лекарств.

Выявлены коррупционные правонарушения руководящего состава управления здравоохранения Костанайской области, департаментов Комитета медицинского и фармконтроля Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской областей по фактам получения взяток, растраты бюджетных средств и халатности.

Вскрыта преступная деятельность ряда должностных лиц филиалов спецЦОНов в городах Астане, Шымкенте, Акмолинской и Павлодарской областях, причастных к злоупотреблениям полномочиями при оказании государственных услуг. Нивелированы предпосылки к нанесению ущерба в агропромышленном комплексе сотрудников Комитета госинспекции, управления сельского хозяйства в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Наряду с мерами уголовного преследования Службой вносится вклад в защиту экономического потенциала страны путем информирования местных органов власти и управления о факторах и условиях, способствующих коррупции при реализации капиталоемких и социально значимых проектов, неэффективному расходованию бюджетных средств.

В целом с момента создания Службы зарегистрировано порядка 906 уголовных правонарушений, из которых около 770 — коррупционные.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Сумма установленного ущерба по завершенным уголовным делам составила 23,8 млрд тенге, возмещено — 5,4 млрд тенге.

Борьба с коррупцией — это процесс, который не ограничивается деятельностью отдельных государственных органов. Его результат зависит от совместной ответственности государства, институтов гражданского общества и самих граждан. И именно последовательность, системность и открытость сегодня становятся основой дальнейших преобразований.

При этом важным принципом остается неотвратимость ответственности вне зависимости от должности и статуса.

— Современное противоборство все чаще переносится в цифровое пространство. Какие меры предпринимает КНБ для противодействия киберугрозам?

— Стремительное развитие цифровых технологий и повсеместное применение искусственного интеллекта — это реалии наших будней.

Незаконный майнинг, кибератаки, международные мошеннические сети — все это требует постоянного внимания и принятия своевременных системных мер.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

В текущем году проведена совместная работа с депутатами Парламента, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития по принятию Цифрового кодекса и ряда нормативных актов. Это будет способствовать формированию безопасной и устойчивой цифровой среды, а также четкому распределению ответственности за использование систем искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется обеспечению кибербезопасности критически важных объектов цифровой инфраструктуры.

Президентом Казахстана 5 июня текущего года подписан указ с внесением ряда изменений в Положение о Комитете национальной безопасности. В частности, вводятся в действие новые функции по созданию, развитию и эксплуатации цифровых объектов, обеспечивающих решение задач органов национальной безопасности. Также обязательными становятся разработка и утверждение правил обеспечения кибербезопасности республиканских сетей защищенной и правительственной связи.

В последние годы страна столкнулась с волной различных киберугроз. Начиная с 2022 года зафиксировано свыше 2,5 млрд кибератак. И это не просто попытки взлома — более 20 500 из них целенаправленные DDoS-атаки на объекты критической инфраструктуры Казахстана.

Иными словами, под прицелом хакеров постоянно находятся системы, от которых зависят работа целых отраслей и безопасность граждан.

Наряду с этим регулярно выявляются факты кибершпионажа против государственных органов и организаций.

Нейтрализована деятельность противоправных фрод-инфраструктур — то есть мошеннических схем, построенных на обмане людей. Такие сети выявлены и ликвидированы в Алматы, Алматинской и Костанайской областях.

На постоянной основе купируются противоправные действия электронных услугодателей, которые из корыстных побуждений модифицируют государственные сведения в информационных системах.

Данное направление работы очень масштабное и требует постоянного обновления подходов в формах и методах. Считаю, нам удается не отставать

и соответствовать нынешним реалиям.

— Служба специального назначения «А» по праву считается одним из наиболее подготовленных подразделений системы национальной безопасности. Какие задачи сегодня выполняет подразделение, и как обеспечивается его соответствие современным требованиям?

— Служба специального назначения «А» была и остается одним из наиболее важных звеньев в структуре Комитета.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Подразделение предназначено для выполнения наиболее сложных и ответственных задач, связанных с пресечением террористических угроз, освобождением заложников, проведением специальных операций и обеспечением безопасности в кризисных ситуациях.

Бойцы проходят серьезный отбор и многоуровневую подготовку. Особое внимание уделяется физической выносливости, психологической устойчивости, владению современными тактическими навыками и специальной техникой.

Служба постоянно совершенствует подготовку личного состава с учетом современных вызовов и зарубежного опыта.

В качестве примера можно привести результаты международных соревнований спецподразделений «UAE SWAT Challenge 2026», которые состоялись в феврале этого года в ОАЭ. Сборные команды Казахстана, состоящие из сотрудников специальных подразделений КНБ и других силовых структур, завоевали призовые места, подтвердив высочайший уровень боевой подготовки.

— Служба в органах национальной безопасности вызывает большой интерес у молодых граждан. Какими профессиональными и личными качествами должен обладать кандидат, который хочет связать свою жизнь со службой в КНБ?

— Кадровая политика — это не просто вопросы комплектования личного состава. Речь идет о формировании нового поколения профессиональных, компетентных и преданных своему делу сотрудников.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Мы последовательно совершенствуем систему отбора, обучения и воспитания кадров, внедряем современные технологии и управленческие подходы, укрепляем социальную поддержку и сохраняем лучшие традиции службы. Главное значение для нас имеют преемственность поколений, уважение к истории и подвигу ветеранов.

В кадровой работе внедрены современные подходы, в частности брендирование, ассесмент-технологии, что позволило повысить заинтересованность молодежи и объективность отбора.

Для молодых людей есть большой выбор направлений для самореализации: от военной или летной деятельности в Пограничной и Авиационной службах до защиты информационной безопасности в составе киберподразделений.

Полагаю, что сочетание в нашей службе двух компонентов: высококвалифицированных специалистов и передовых технологий — является основой ближайшего будущего КНБ.

В условиях новых вызовов и угроз к сотрудникам предъявляются повышенные требования.

Офицер должен обладать широким кругозором, аналитическим мышлением, устойчивой моральной позицией и готовностью принимать решения в сложных условиях.

Большое значение имеют дисциплина, патриотизм, стрессоустойчивость и высокий уровень образования.

Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Подспорьем в этом вопросе являются наши учебные заведения — академии КНБ и Пограничной службы, выпускники которых ежегодно пополняют ряды спецслужбы высококвалифицированными сотрудниками.

Комитет заинтересован не только в юристах и оперативных сотрудниках, но и в специалистах в сферах кибербезопасности, аналитики, иностранных языков, инженерных и технических направлений.

Основным критерием остается готовность честно и добросовестно служить своей стране. По моему убеждению, настоящий офицер КНБ — это человек, который ставит интересы государства выше личных.

— Сегодня мы обсудили отдельные вопросы деятельности КНБ Республики Казахстан и приоритетные направления его дальнейшего развития. Что бы Вы хотели сказать в завершение нашей беседы?

— Прежде всего хотел бы отметить, что это лишь часть результатов работы Комитета национальной безопасности, о которых сегодня можно говорить открыто.

В соответствии с задачами, определенными Главой государства, работа по укреплению системы национальной безопасности и повышению эффективности противодействия современным вызовам и угрозам будет продолжена.

В завершение хотел бы поздравить ветеранов и весь личный состав Комитета национальной безопасности с профессиональным праздником.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и новых достижений в ответственном деле обеспечения безопасности Республики Казахстан.