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    16:33, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Жалобы на точечную застройку в центре Алматы: акимат ответил горожанам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы жалуются на уплотняющую застройку в центре города. Жители дома Нурмакова, 81 просят остановить строительство во дворе. В управлении городского планирования и урбанистики прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В Facebook появилось видео встречи жителей Алмалинского района с представителями акимата района, в ходе которой они выразили свое недовольство. Они уверяют, что в одном дворе будет находиться сразу три здания.

    В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики Алматы ответили, что в квадрате улиц Жамбыла, Айтиева, Кабанбай батыра, Нурмакова в соответствии с генеральным планом развития города и проектом детальной планировки территории (постановление акимата г. Алматы от 11 марта 2017 года) возводятся два объекта со сносом существующих строений.

    «Это многофункциональный жилой комплекс (с объектами обслуживания населения). Инвестор: ТОО «Ақ-Жайық». Архитектурно-планировочное задание выдано в 2006 году, а эскизный проект согласован в 2007 году. Дополнительное согласование в связи со сменой собственника получено в 2020 г. Прежний инвестор заморозил стройку из-за отсутствия финансирования. Люди вложили деньги и могли остаться без средств и жилья. Таким образом, возведение МЖК инвестором решит проблему десятков алматинцев, внесших личные сбережения в долевое строительство», - ответили в управлении.

    Вторым объектом будет 12-этажный гостиничный комплекс с подземным паркингом

    «Инвестор: ТОО «Алатау Инвест». Архитектурно-планировочное задание выдано в 2014 году. Эскизный проект согласован в 2016 году. В 2018 году объект прошел Градостроительный совет и государственную экспертизу. Объекты строительства отвечают строительным нормам и правилам, действующим на территории РК. Соблюдены нормы инсоляции, предусмотрены противопожарные проезды», - добавили в ведомстве.

    Отмечается, что кроме вышеперечисленных зданий на данной территории не планируется возведение каких-либо объектов. Владельцу третьего участка отказано в выдаче разрешительных документов на строительство.

    Ранее алматинцы, проживающие по проспекту Назарбаева и Гагарина, также пожаловались на уплотненную застройку.


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