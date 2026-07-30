Почти треть обращений в административные суды Жамбылской области связана с судисполнителями

Почти каждый третий административный иск был связан с действиями тех, кто должен обеспечивать исполнение судебных решений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего за первое полугодие в административные суды региона поступило 657 обращений. На жалобы в отношении судебных исполнителей пришлось 28,9% этого объема. Следующими по распространенности стали земельные споры — 12,6%, иные разногласия — 12,3%, вопросы государственных закупок — 11,1% и жилья — 7%.

Однако сам факт подачи заявления еще не означает, что суд перейдет к изучению требований. За отчетный период были возвращены 346 исков, причем в 184 случаях об этом попросили сами заявители. Еще 92 обращения подлежали рассмотрению не в рамках административного судопроизводства.

Остальные причины в основном носили процессуальный характер. Восемнадцать истцов не прошли обязательную досудебную процедуру, десять обратились не в тот суд, а 19 пропустили установленный срок и не смогли его восстановить.

Кроме того, 13 заявлений подписали люди, не имевшие права представлять истца, еще в двух случаях государственная пошлина была внесена не полностью.

Ранее сообщалось, что каждое четвертое административное дело в Жамбылской области связано с судисполнителями.

Пожаловаться на судебных исполнителей теперь можно через AdiletGov.