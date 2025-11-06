Пожаловаться на судебных исполнителей теперь можно через AdiletGov

Как сообщает пресс-служба Республиканской палаты частных судебных исполнителей, приложение AdiletGov разработано Министерством юстиции РК совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей для повышения доступности и прозрачности исполнительного производства.

— Через приложение граждане могут получать информацию о ходе исполнительного производства, просматривать принятые меры судебных исполнителей, направлять обращения, ходатайства и жалобы, а также отслеживать статус их рассмотрения. В режиме реального времени пользователи видят, какие процессуальные действия совершены судебным исполнителем. При отсутствии действий можно направить обращение о необходимости их принятия и получить ответ в течение пяти рабочих дней, — говорится в сообщении.

Отмечается, что если судебный исполнитель не ответил или не выполнил действия в установленный срок, обращение автоматически направляется в региональную палату и департамент юстиции.