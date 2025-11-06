РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:42, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожаловаться на судебных исполнителей теперь можно через AdiletGov

    Более 2,5 тысяч граждан обратились к судебным исполнителям и решили свои вопросы в рамках исполнительного производства после запуска мобильного приложения AdiletGov,  передает агентство Kazinform.

    ж
    Фото: СЦК

    Как сообщает пресс-служба Республиканской палаты частных судебных исполнителей, приложение AdiletGov разработано Министерством юстиции РК совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей для повышения доступности и прозрачности исполнительного производства.

    — Через приложение граждане могут получать информацию о ходе исполнительного производства, просматривать принятые меры судебных исполнителей, направлять обращения, ходатайства и жалобы, а также отслеживать статус их рассмотрения. В режиме реального времени пользователи видят, какие процессуальные действия совершены судебным исполнителем. При отсутствии действий можно направить обращение о необходимости их принятия и получить ответ в течение пяти рабочих дней, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что если судебный исполнитель не ответил или не выполнил действия в установленный срок, обращение автоматически направляется в региональную палату и департамент юстиции.

    — Приложение AdiletGov доступно для скачивания в Google Play и App Store, — добавили в Палате частных судебных исполнителей.

     

    Гульжан Тасмаганбетова
