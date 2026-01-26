РУ
    18:02, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Каждое четвертое административное дело в Жамбылской области связано с судисполнителями

    Наиболее частые споры в судах возникают из-за действий и решений судебных исполнителей, а также по вопросам земли, жилья и государственных закупок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    проблемные кредиты
    Фото: Kazinform; Midjourney

    По итогам 2025 года самой массовой категорией административных дел в Жамбылской области стали жалобы на действия судебных исполнителей. На них пришлось 26,6% всех поступивших исков.

    На втором месте по числу обращений оказались так называемые иные споры — 17,5%. Далее следуют дела, связанные с земельно-правовыми отношениями (14,5%), жилищные споры (8,8%) и споры в сфере государственных закупок (8,5%).

    При этом суды нередко встают на сторону заявителей. Так, по земельным спорам иски были удовлетворены в 60% случаев. В сфере государственных закупок положительные решения вынесены по 43,3% дел, по налоговым спорам — по 37,5%.

    В судах также отмечают, что часть дел удается завершить без вынесения решения — путем медиации или соглашений о примирении. Однако в целом уровень примирения по административным делам снизился и по итогам года составил 6,2%.

    Как показывают данные судебной статистики, административные суды все чаще становятся площадкой, где граждане и предприниматели пытаются отстоять свои права в спорах с государственными органами и должностными лицами.

    Ранее сообщалось, что пожаловаться на судебных исполнителей теперь можно через AdiletGov.

    Судебные исполнители Суды Жамбылская область
