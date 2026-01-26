Каждое четвертое административное дело в Жамбылской области связано с судисполнителями

По итогам 2025 года самой массовой категорией административных дел в Жамбылской области стали жалобы на действия судебных исполнителей. На них пришлось 26,6% всех поступивших исков.

На втором месте по числу обращений оказались так называемые иные споры — 17,5%. Далее следуют дела, связанные с земельно-правовыми отношениями (14,5%), жилищные споры (8,8%) и споры в сфере государственных закупок (8,5%).

При этом суды нередко встают на сторону заявителей. Так, по земельным спорам иски были удовлетворены в 60% случаев. В сфере государственных закупок положительные решения вынесены по 43,3% дел, по налоговым спорам — по 37,5%.

В судах также отмечают, что часть дел удается завершить без вынесения решения — путем медиации или соглашений о примирении. Однако в целом уровень примирения по административным делам снизился и по итогам года составил 6,2%.

Как показывают данные судебной статистики, административные суды все чаще становятся площадкой, где граждане и предприниматели пытаются отстоять свои права в спорах с государственными органами и должностными лицами.

Ранее сообщалось, что пожаловаться на судебных исполнителей теперь можно через AdiletGov.