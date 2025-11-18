РУ
    13:52, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жалоба на боль в колене: проверку назначили после смерти мужчины в Экибастузе

    Проверку назначили на основании постановления следственного отдела управления полиции Экибастуза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Женис Бегжигитов
    Фото предоставлено родными Жениса Бекжигитова

    В Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК сообщили, проверку назначили по факту летального случая 40-летнего жителя Экибастуза. Привлечены независимые эксперты, в числе которых терапевт, анестезиолог-реаниматолог, травматолог. Основанием послужило постановление полиции.

    — Проводятся проверки в медицинских организациях по маршруту пациента. При выявлении нарушений материалы проверки будут направлены в следственный отдел Управления полиции города Экибастуз для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения, — сообщили ведомстве.

    Напомним, ранее родные скончавшегося Жениса Бегжигитова через соцсети провести расследование скоропостижной кончины мужчины. Отмечалось, что он жаловался на боль в колене и обратился в частную клинику. Там ему сделали лишь один укол, после чего состояние здоровья резко ухудшилось. 

