Жалоба на боль в колене: проверку назначили после смерти мужчины в Экибастузе

В Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК сообщили, проверку назначили по факту летального случая 40-летнего жителя Экибастуза. Привлечены независимые эксперты, в числе которых терапевт, анестезиолог-реаниматолог, травматолог. Основанием послужило постановление полиции.

— Проводятся проверки в медицинских организациях по маршруту пациента. При выявлении нарушений материалы проверки будут направлены в следственный отдел Управления полиции города Экибастуз для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения, — сообщили ведомстве.

Напомним, ранее родные скончавшегося Жениса Бегжигитова через соцсети провести расследование скоропостижной кончины мужчины. Отмечалось, что он жаловался на боль в колене и обратился в частную клинику. Там ему сделали лишь один укол, после чего состояние здоровья резко ухудшилось.