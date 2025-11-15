Жалоба на боль в колене обернулась смертью для жителя Экибастуза

По словам родных, 8 сентября Женис обратился в одну из частных клиник Экибастуза с жалобами на боль в колене. После УЗИ был поставлен диагноз «остеоартрит правого коленного сустава» и назначен внутрисуставной укол. Врач поставил укол 10 сентября, а на утро следующего дня мужчине стало плохо. Возникла сильная боль и отек.

— Врач по телефону посоветовал аспирин и диклофенак, предложив явиться на прием позже. 12 сентября состояние резко ухудшилось: температура, слабость, обмороки, давление 90/60. Бригада скорой помощи отказалась госпитализировать, предложив за плату найти людей для транспортировки. Родные самостоятельно доставили Жениса в больницу Экибастуза, где его госпитализировали и провели экстренное хирургическое вмешательство, — написали родные мужчины в соцсетях.

На следующий день Жениса перевели в реанимацию, объяснив это тем, что в больнице нет аппарата ИВЛ, а уже на следующее утро мужчина скончался.

— Мы, родные Жениса, считаем, что ненадлежащее оказание медицинской помощи — от назначения укола без наблюдения за реакцией до бездействия скорой помощи — лишило его жизни, — добавили родные Жениса Бекжигитова.

Родственники обратились с заявлением в Министерство здравоохранения РК, а также в генпрокуратуру. При этом, просят помощи со стороны общественности.

— Полицией возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Павлодарской области проводится внеплановая проверка медицинских сотрудников. По ее результатам будет назначена комиссионная судебно — медицинская экспертиза, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее житель Экибастуза пожаловался на условия содержания в отделении педиатрии городской больницы.