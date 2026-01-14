РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Жалгас Жумагулов номинирован на лучшего бойца года одной из лучших лиг Европы

    Казахстанец идет третьим в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса в чешском Oktagon, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Жалгас Жумагулов
    Фото: Sports.kz

    Лидирует в рейтинге чемпион в тяжелом весе Уилл Флери — ирландец в декабре нокаутировал в первом раунде Мартина Будая, который только вернулся из UFC с 7-1.

    Вторым идет чемпион среднего веса Керим Енгизек из Германии, у которого 6-0 в лиге.

    Жалгас владеет титулом Oktagon в наилегчайшем весе и стал первым в истории чемпионом этого дивизиона, кто защитил пояс.

    В последнем поединке Жалгас остановил бывшего топ-15 UFC чеха Давида Дворжака на 20-тысячной арене О2 в Праге. Дворжак впервые за 13 лет проиграл досрочно.

    У Жумагулова сейчс 3-0 в Oktagon и он готов подняться в 61 кг за вторым поясом. После ухода из UFC у Жалгаса уже 5-0.

    По итогам 2025 года Oktagon номинировал Жумагулова на звание лучшего бойца года — проголосовать за него можно здесь.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают