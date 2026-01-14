Жалгас Жумагулов номинирован на лучшего бойца года одной из лучших лиг Европы

Лидирует в рейтинге чемпион в тяжелом весе Уилл Флери — ирландец в декабре нокаутировал в первом раунде Мартина Будая, который только вернулся из UFC с 7-1.

Вторым идет чемпион среднего веса Керим Енгизек из Германии, у которого 6-0 в лиге.

Жалгас владеет титулом Oktagon в наилегчайшем весе и стал первым в истории чемпионом этого дивизиона, кто защитил пояс.

В последнем поединке Жалгас остановил бывшего топ-15 UFC чеха Давида Дворжака на 20-тысячной арене О2 в Праге. Дворжак впервые за 13 лет проиграл досрочно.

У Жумагулова сейчс 3-0 в Oktagon и он готов подняться в 61 кг за вторым поясом. После ухода из UFC у Жалгаса уже 5-0.

По итогам 2025 года Oktagon номинировал Жумагулова на звание лучшего бойца года — проголосовать за него можно здесь.