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    06:19, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Зерно с высоким уровнем влажности поступает на элеваторы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области аграрии возобновили уборку урожая. В регионе установилась относительно благоприятная для полевых работ погода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В августе по области выпало 51,9 мм осадков, что выше нормы на 108%. За первую декаду сентября – половина месячной нормы. Из-за высокой влажности на полях с 30 августа по 6 сентября все работы пришлось приостановить.

    По информации пресс-службы управления сельского хозяйства, на 12 сентября по области зерновых и зернобобовых убрано на 919,1 тысячи га, или 27% от общей площади. На поля вышли более 13 тысяч единиц техники. Аграрии работают в максимально возможном темпе, используют каждый погожий день. По прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели погода для осенне-полевых работ будет благоприятной.

    «На хлебоприемные предприятия с урожая этого года поступило 284,2 тысячи тонн зерна, в том числе доля 3-го класса в мягкой пшенице 88,9%. По области имеется 317 зерносушилок производительностью 9,7 тысячи тонн в час. Все зерносушилки приступили к работе. В Министерстве сельского хозяйства рассматривается вопрос о выделении дополнительного удешевленного дизельного топливо для сушки зерна в регионах», - проинформировали в пресс-службе.

    Влажность поступающего на элеваторы зерна составляет 18-20% при норме 13-13,5%. Чтобы довести до этого показателя, нужно дополнительное дизтопливо.

    Сейчас в регионе проводят анализ имеющегося зерна на определение посевной готовности.

    Оценить масштаб ситуации и подсчитать убытки североказахстанские аграрии смогут только после окончания уборочной кампании.

    В похожих условиях проходит уборка в Костанайской и Акмолинской областях. В этом году дождливая погода осложнила работы основным зерносеющим регионам страны. В Минсельхозе пообещали не оставить фермеров в беде.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Урожай Погода Сельское хозяйство
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