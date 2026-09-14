Земноводную амфибию спустя 15 лет вновь встретили в лесном массиве «Ертіс орманы»

В лесном массиве члены научной группы обнаружили остромордую лягушку, обитающую приемущественно вблизи водоемов. По словам экспертов, в последний раз ее видели в лесном массиве 15 лет назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лягушку заметили в Тайбагарском лесничестве в ходе полевых наблюдений. Определение проведено по комплексу внешних морфологических признаков, характерных для данного вида: заостренной форме морды, выраженной темной височной маске, светлой полосе вдоль верхней губы, характерным дорсолатеральным складкам и продольному рисунку на спине.

— Особый интерес представляет место обнаружения амфибии. Особь была найдена непосредственно в лесном массиве, на значительном удалении от ближайших известных водоемов — ориентировочно 3–4 километра. Более того, расположенные в данной части территории озера характеризуются как горько-соленые, что делает их маловероятными местами размножения остромордой лягушки, — сообщил руководитель отдела науки, информации и мониторинга «Ертіс орманы» Арман Жунусов.

Фото: «Ертіс орманы»

Отмечается, для данного вида вода имеет принципиальное значение прежде всего в период размножения. Лягушка откладывает икру в преимущественно стоячих, мелководных и хорошо прогреваемых водоемах. После окончания размножения взрослые особи переходят к наземному образу жизни и используют окружающие наземные места обитания.

— Таким образом, на первый взгляд обычная встреча небольшой бурой лягушки в лесу оказалась интересным наблюдением, показывающим, насколько важно при изучении биоразнообразия учитывать не только крупные и очевидные местообитания, но и мозаичность лесных экосистем, сезонную динамику увлажнения и способность земноводных перемещаться между различными элементами ландшафта, — добавил Арман Жунусов.

Напомним, ранее редкое повторное цветение растения зафиксировали в «Ертіс орманы».