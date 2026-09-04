Редкое повторное цветение растения зафиксировали в «Ертіс орманы»

По словам специалистов, на повторное цветение повлияло сочетание температурного режима и других метеорологических условий, передает корреспондент агентства Kazinform.

В третьей декаде августа и начале сентября на территории государственного природного резервата «Ертіс орманы» было отмечено повторное цветение прострела раскрытого (Pulsatilla patens).

— Столь позднее цветение для данного вида является необычным фенологическим явлением. Вероятнее всего, его возникновению способствовало сочетание природно-климатических факторов, сложившихся в период наблюдений. При этом отмечалось значительное суточное колебание температуры воздуха: в ночные часы температура понижалась до +5… +7 °C, тогда как дневные условия оставались более благоприятными, — сообщили в резервате «Ертіс орманы».

Сочетание температурного режима и других метеорологических условий, вероятно, могло повлиять на повторное начало генеративного развития отдельных растений. Однако специалисты отмечают, что для определения непосредственной причины повторного цветения необходимо продолжить фенологические наблюдения и сопоставить их результаты с метеорологическими данными.

Это наблюдение представляет научный интерес с точки зрения мониторинга фенологических особенностей вида Pulsatilla patens и оценки его реакции на изменяющиеся природно-климатические условия.

Напомним, ранее новые виды растений обнаружили в резервате «Ертіс Орманы».