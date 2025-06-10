567 млн тенге: землю в рекреационной зоне вернули государству в Акмолинской области
Возвращение участка в рекреационный фонд позволило сохранить экологический баланс территории и предотвратить её дальнейшее нецелевое использование, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
Прокуратурой в ходе оценки правовых актов установлены нарушения земельного законодательства — незаконное предоставление отделом земельных отношений физическому лицу земельного участка площадью 36 гектаров для коммерческого лесоразведения в рекреационной зоне, предназначенной для отдыха и оздоровления населения.
По акту надзора департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда договор аренды признан недействительным, земля кадастровой стоимостью 567 млн тенге вновь включена в состав земель рекреационного назначения.
В результате принятых мер надзора в городе Щучинск восстановлен правовой режим использования земель, относящихся к рекреационной зоне.
Ранее в области Абай 42 тысячи гектаров неиспользуемых земель вернули государству.