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    16:35, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    567 млн тенге: землю в рекреационной зоне вернули государству в Акмолинской области

    Возвращение участка в рекреационный фонд позволило сохранить экологический баланс территории и предотвратить её дальнейшее нецелевое использование, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    лес
    Фото: акимат Карагандинской области

    Прокуратурой в ходе оценки правовых актов установлены нарушения земельного законодательства — незаконное предоставление отделом земельных отношений физическому лицу земельного участка площадью 36 гектаров для коммерческого лесоразведения в рекреационной зоне, предназначенной для отдыха и оздоровления населения.

    По акту надзора департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда договор аренды признан недействительным, земля кадастровой стоимостью 567 млн тенге вновь включена в состав земель рекреационного назначения.

    В результате принятых мер надзора в городе Щучинск восстановлен правовой режим использования земель, относящихся к рекреационной зоне.

    Ранее в области Абай 42 тысячи гектаров неиспользуемых земель вернули государству.

    Теги:
    Лесной фонд Леса Земельный участок Земля Возврат активов Регионы Казахстана Природа Прокуратура Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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