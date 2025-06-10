В области Абай 42 тысячи гектаров неиспользуемых земель вернули государству

Мерами прокуратуры все указанные земли общей площадью 42 тысячи га и кадастровой стоимостью 516 млн тенге возвращены государству.

В соответствии с Посланием Главы государства от 2 сентября 2024 года местным исполнительным органом проводится работа по предоставлению возвращенных земельных участков в пользование добросовестным субъектам.

Работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что земли почти на 5 млрд тенге вернули в госсобственность в Карагандинской области.

В 2025 году планируют вернуть 2 млн га неиспользуемых земель государству.