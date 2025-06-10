В области Абай 42 тысячи гектаров неиспользуемых земель вернули государству
В ходе проверки установлено, что ряд землепользователей в нарушение требований законодательства длительное время не использовали 104 земельных участка по целевому назначению, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Абай.
Мерами прокуратуры все указанные земли общей площадью 42 тысячи га и кадастровой стоимостью 516 млн тенге возвращены государству.
В соответствии с Посланием Главы государства от 2 сентября 2024 года местным исполнительным органом проводится работа по предоставлению возвращенных земельных участков в пользование добросовестным субъектам.
Работа в этом направлении продолжается.
Ранее сообщалось, что земли почти на 5 млрд тенге вернули в госсобственность в Карагандинской области.
В 2025 году планируют вернуть 2 млн га неиспользуемых земель государству.