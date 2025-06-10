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    09:40, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В области Абай 42 тысячи гектаров неиспользуемых земель вернули государству

    В ходе проверки установлено, что ряд землепользователей в нарушение требований законодательства длительное время не использовали 104 земельных участка по целевому назначению, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Абай.

    земля, степь
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Мерами прокуратуры все указанные земли общей площадью 42 тысячи га и кадастровой стоимостью 516 млн тенге возвращены государству.

    В соответствии с Посланием Главы государства от 2 сентября 2024 года местным исполнительным органом проводится работа по предоставлению возвращенных земельных участков в пользование добросовестным субъектам.

    Работа в этом направлении продолжается.

    Ранее сообщалось, что земли почти на 5 млрд тенге вернули в госсобственность в Карагандинской области.

    В 2025 году планируют вернуть 2 млн га неиспользуемых земель государству.

    Теги:
    Земля Возврат активов Область Абай Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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