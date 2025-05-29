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    17:00, 29 Май 2025 | GMT +5

    Земли почти на 5 млрд тенге вернули в госсобственность в Карагандинской области

    Прокуратура Нуринского района Карагандинской области добилась возврата в госсобственность более 2 тысяч гектар неиспользуемой земли на сумму 4,78 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земля, степь, поле
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Представители надзорного органа выявили и возвратили в госсобственность неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 2 391 гектар.

    Земля была предоставлена в аренду крестьянскому хозяйству сроком на 20 лет на основании распоряжения акима района и договора с районным отделом земельных отношений. Однако с 2012 года участок не использовался по назначению.

    — В ходе анализа, проведенного прокуратурой, установлено, что кадастровая стоимость неиспользуемой земли составляет 4,78 миллиарда тенге. По результатам принятых мер прокурорского реагирования участок возвращен в государственную собственность и для предоставления другим землепользователям, — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

    Ранее сообщалось, что в 2025 году планируют вернуть 2 млн га неиспользуемых земель государству.

    Теги:
    Земля Регионы Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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