Земли почти на 5 млрд тенге вернули в госсобственность в Карагандинской области
Прокуратура Нуринского района Карагандинской области добилась возврата в госсобственность более 2 тысяч гектар неиспользуемой земли на сумму 4,78 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Представители надзорного органа выявили и возвратили в госсобственность неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 2 391 гектар.
Земля была предоставлена в аренду крестьянскому хозяйству сроком на 20 лет на основании распоряжения акима района и договора с районным отделом земельных отношений. Однако с 2012 года участок не использовался по назначению.
— В ходе анализа, проведенного прокуратурой, установлено, что кадастровая стоимость неиспользуемой земли составляет 4,78 миллиарда тенге. По результатам принятых мер прокурорского реагирования участок возвращен в государственную собственность и для предоставления другим землепользователям, — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что в 2025 году планируют вернуть 2 млн га неиспользуемых земель государству.