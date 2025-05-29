Земли почти на 5 млрд тенге вернули в госсобственность в Карагандинской области

Представители надзорного органа выявили и возвратили в госсобственность неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 2 391 гектар.

Земля была предоставлена в аренду крестьянскому хозяйству сроком на 20 лет на основании распоряжения акима района и договора с районным отделом земельных отношений. Однако с 2012 года участок не использовался по назначению.

— В ходе анализа, проведенного прокуратурой, установлено, что кадастровая стоимость неиспользуемой земли составляет 4,78 миллиарда тенге. По результатам принятых мер прокурорского реагирования участок возвращен в государственную собственность и для предоставления другим землепользователям, — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в 2025 году планируют вернуть 2 млн га неиспользуемых земель государству.