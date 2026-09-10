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    Земли стоимостью 207 млн теңге вернули государству в Костанайской области

    В Алтынсаринском районе Костанайской области государству возвращены земельные участки лесного фонда общей кадастровой стоимостью 207 млн теңге, передает агентство Kazinform.

    Земли стоимостью 207 млн теңге вернули государству в Костанайской области
    Фото: МСХ РК

    — Прокуратура Алтынсаринского района в рамках работы по выявлению неиспользуемых земель провела анализ соблюдения требований лесного законодательства, — отметили в ведомстве. 

    Установлено, что отдельные участки государственного лесного фонда длительное время не использовались по назначению, в том числе для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей.

    Один из участков был предоставлен лесопользователю еще в 2007 году, однако фактически не использовался, что препятствовало развитию на этой территории туристической инфраструктуры.

    Также по результатам принятых прокуратурой мер, земельные участки возвращены государству.

    В дальнейшем они могут быть предоставлены инвесторам для реализации туристических проектов, создания инфраструктуры и развития района.

    — Работа прокуратуры по выявлению неиспользуемых земель и их вовлечению в экономический оборот продолжается, — подчеркнули в прокуратуре региона. 

    Ранее земли стоимостью около 70 млн теңге вернули государству в Кокшетау.

    Также сообщалось, что суд в Костанае встал на сторону бизнеса в споре с госорганом за участок земли.

    Земельный участок Регионы Казахстана Прокуратура Алматинская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор