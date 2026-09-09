Суд встал на сторону бизнеса в споре с госорганом за участок земли в Костанае

Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области отменил предписание департамента по управлению земельными ресурсами в отношении компании, которой принадлежат два земельных участка общей площадью 40 гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Земля предназначена для строительства жилых домов, физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада.

В августе 2024 года местный исполнительный орган принял постановление о начале принудительного отчуждения этих участков для государственных нужд. Однако собственник не согласился с предложенной выкупной стоимостью, поэтому договоры об отчуждении заключены не были.

В сентябре 2025 года департамент по управлению земельными ресурсами провел проверку и вынес предписание об устранении нарушений и использовании земли по целевому назначению. В итоге предприниматель обжаловал это решение в суде.

Как установил суд, перед вынесением предписания департамент не провел обязательную процедуру заслушивания. Таким образом, компании не дали возможности высказать свою позицию до принятия решения, которое затрагивало ее права и обязанности.

При этом оснований для того, чтобы не проводить заслушивание, не было. В самом предписании также не указали причины, по которым эта процедура была пропущена.

Суд пришел к выводу, что были нарушены требования закона, а также принципы законности и справедливости административных процедур. В результате предписание признали незаконным и отменили.

Решение суда вступило в законную силу.

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