Земли стоимостью около 70 млн теңге вернули государству в Кокшетау

Прокуратура Кокшетау выявила нарушения земельного законодательства при предоставлении участков для коммерческих целей, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

В ходе анализа установлено, что акимат города без проведения аукциона предоставил юридическому лицу 10 земельных участков общей площадью 2,4 га.

По данным надзорного органа, стоимость участков составляет порядка 70 млн теңге. Их предоставление было осуществлено с нарушением требований статьи 48 Земельного кодекса РК.

По результатам мер прокурорского надзора незаконно предоставленные земельные участки возвращены в государственную собственность.

В прокуратуре добавили, что законность предоставления и целевое использование земельных участков остаются на контроле органов прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что 13,5 млн га возвращенных земель вовлекли в сельхозоборот в Казахстане.