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    20:12, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Земли сельхозназначения проверят на предмет нецелевого использования в Алматы

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы насчитывается 2 777 собственников по 2 054 земельным участкам сельхозназначения общей площадью порядка 3 581 гектара, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В этой связи департаментом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства совместно с акиматом Алматы проводится проверка для установления фактов нецелевого использования земель сельхозназначения, — отметил заместитель акима Алматы Аскар Амрин в ходе заседания общественного совета Агентства РК по противодействую коррупции.

    Данная работа будет проводиться на постоянной основе.

    Кроме того, в автоматизированную информационную систему Государственного земельного кадастра внесены данные по точным границам Иле-Алатауского национального природного парка и иных особо охраняемых природных территорий.

    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Минсельхоз Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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