Земли сельхозназначения проверят на предмет нецелевого использования в Алматы

В Алматы насчитывается 2 777 собственников по 2 054 земельным участкам сельхозназначения общей площадью порядка 3 581 гектара, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этой связи департаментом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства совместно с акиматом Алматы проводится проверка для установления фактов нецелевого использования земель сельхозназначения, — отметил заместитель акима Алматы Аскар Амрин в ходе заседания общественного совета Агентства РК по противодействую коррупции.

Данная работа будет проводиться на постоянной основе.

Кроме того, в автоматизированную информационную систему Государственного земельного кадастра внесены данные по точным границам Иле-Алатауского национального природного парка и иных особо охраняемых природных территорий.