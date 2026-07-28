Земли и здание железнодорожной больницы вернули государству в Алматы

Прокуратура Алматы вернула в государственную собственность земельные участки и здание железнодорожной больницы, расположенные в центре города, передает корреспондент агентства Kazinform

Как сообщили в надзорном органе, в 2018 году в результате ряда последовательных сделок в частную собственность были выведены земельные участки и объект здравоохранения, ранее принадлежавшие железнодорожному госпиталю медицины катастроф.

— Земельные участки оздоровительного назначения реализованы с нарушением требований земельного и имущественного законодательства. В ходе судебного разбирательства подтверждена аффилированность участников сделок и незаконного вывода государственного имущества вне конкурентной среды, — отметили в прокуратуре.

По иску прокуратуры Алмалинского района судом сделки по отчуждению госимущества признаны недействительными. Решение вступило в законную силу, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

В результате в государственную собственность возвращены два земельных участка общей площадью 0,3 гектара и здание площадью 1 628 квадратных метров. Общая стоимость имущества превышает 2 млрд теңге.

Ранее прокуратура города также отменила торги в рамках исполнительного производства, связанные с реализацией данного имущества. Это позволило предотвратить дополнительные судебные разбирательства по объекту.



Также в городе в госсобственность были возвращены более 14 гектаров земли.