Более 14 гектаров земли вернули в госсобственность в Алматы

В Алматы продолжается работа по обеспечению рационального использования земельных ресурсов и вовлечению неиспользуемых земель в экономический оборот, передает корреспондент агентства Kazinform.

В государственную собственность возвращены 8 земельных участков общей площадью 14,6777 га, расположенные в Турксибском районе города. Ранее земельные участки находились в собственности ТОО «Алматы ЗТО» и были предназначены для ведения товарного сельского хозяйства.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных уполномоченным органом, было установлено, что земельные участки длительное время не использовались по целевому назначению. Собственнику было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и предоставлен срок для приведения использования земель в соответствие с требованиями земельного законодательства.

— По результатам последующей контрольной проверки установлено, что необходимые меры были выполнены лишь частично. Несмотря на проведение отдельных работ по очистке территории и обработке одного из участков, фактическое ведение сельскохозяйственного производства организовано не было, — уточнили в акимате Алматы.

В связи с неисполнением требований земельного законодательства департаментом управления земельными ресурсами по городу Алматы передано дело в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков. По итогам рассмотрения дела судебными инстанциями принято решение о возврате всех 8 участков общей площадью 14,6777 га в государственную собственность.

Судом отмечено, что выполнение отдельных агротехнических работ без осуществления посевов сельскохозяйственных культур не может рассматриваться как надлежащее использование земель, предназначенных для ведения товарного сельского хозяйства.

Отмечается, что возврат неиспользуемых земель позволит обеспечить более эффективное использование территорий города и создаст дополнительные возможности для реализации проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей Алматы.

Ранее землю возле аэропорта на 870 млн тенге вернули государству в Мангистауской области.