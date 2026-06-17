Землю возле аэропорта на 870 млн тенге вернули государству в Мангистауской области

Главная транспортная прокуратура РК вернула государству 50 гектаров земли стоимостью 870 млн тенге в Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

В ведомстве рассказали, что Мангистауская транспортная прокуратура выявила незаконно предоставленный земельный участок в пределах приаэродромной территории. Участок предполагался под размещение полигона твердых бытовых отходов.

В нарушение земельного законодательства более 10 лет участок не использовался по целевому назначению, находился в заброшенном состоянии.

По акту прокурорского надзора земля с кадастровой стоимостью 870 млн тенге возвращена в государственную собственность.

Органы транспортной прокуратуры продолжают работу по выявлению нарушений в приаэродромных зонах, обеспечивая защиту государственных интересов и безопасность полетов, заключили в Главной транспортной прокуратуре РК.

Напомним, более 26 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Акмолинской области. Ранее сообщалось о том, что почти 9 гектаров земли изымут в Алматы для строительства автобусного парка.