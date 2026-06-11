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    Более 26 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Акмолинской области

    Более 26 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель возвращено в государственную собственность в районе Биржан сал, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру.

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    Фото: МСХ РК

    По данным надзорного органа, дефицит пастбищных земель остается одной из актуальных проблем района. В связи с этим с прошлого года прокуратура реализует проект «Возврат неиспользуемых земель», направленный на выявление участков, которые не используются либо используются не по целевому назначению.

    В 2025 году по актам прокурорского надзора в государственную собственность было возвращено свыше 23 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

    В текущем году работа была активизирована. За истекший период государству возвращено более 3,5 тысячи гектаров пастбищ стоимостью свыше 20 млн тенге.

    В частности, у ТОО «Нан-Жер» изъято 1412 гектаров земель. Кроме того, ТОО «Баймырза-Агро» в добровольном порядке вернуло 2150 гектаров пастбищ.

    Ранее сообщалось о том, что почти 9 гектаров земли изымут в Алматы для строительства автобусного парка.

    Земельный участок Регионы Казахстана Прокуратура Акмолинская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор