Более 26 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Акмолинской области

Более 26 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель возвращено в государственную собственность в районе Биржан сал, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру.

По данным надзорного органа, дефицит пастбищных земель остается одной из актуальных проблем района. В связи с этим с прошлого года прокуратура реализует проект «Возврат неиспользуемых земель», направленный на выявление участков, которые не используются либо используются не по целевому назначению.

В 2025 году по актам прокурорского надзора в государственную собственность было возвращено свыше 23 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

В текущем году работа была активизирована. За истекший период государству возвращено более 3,5 тысячи гектаров пастбищ стоимостью свыше 20 млн тенге.

В частности, у ТОО «Нан-Жер» изъято 1412 гектаров земель. Кроме того, ТОО «Баймырза-Агро» в добровольном порядке вернуло 2150 гектаров пастбищ.

Ранее сообщалось о том, что почти 9 гектаров земли изымут в Алматы для строительства автобусного парка.