Земли экс-чиновников и бизнесменов из «Forbes» вернули в госсобственность в Алматинской области

По данным надзорного органа, работа по возврату земель ведется планомерно последние годы совместно с уполномоченными органами — департаментом по управлению земельными ресурсами и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией.

Так, за последние три года государству возвращено 83 тысячи гектар земель на общую сумму 6,1 млрд тенге, из них 21 тысяча гектар, стоимостью 1,6 млрд тенге, находились в собственности бывших высокопоставленных чиновников, их родственников, а также лиц, входящих в список «Forbes».

— В частности, по иску прокуратуры в мае 2025 года государству возвращен земельный участок на побережье Капшагая, принадлежавший семье Кулибаевых. Аналогичным образом были возвращены еще 9 гектар прибрежной территории, фигурировавшие в депутатском запросе. Касательно земель Илийского района — работа проводится, о результатах проверки будем информировать общественность, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек поднимал вопрос о незаконном выделении земель на побережье Капшагайского водохранилища и реки Или.

Также Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул важность эффективного использования земельных ресурсов.