Землетрясение в Японии: 19 человек пропало без вести

В результате сильного землетрясения в южной префектуре Кумамото в Японии тысячи домов остались без электричества, повреждены дороги, по меньшей мере 50 человек получили травмы, передает агентство Kazinform со ссылкой ВВС.

К ночи в списках пропавших без вести оставались 19 человек.

Землетрясение произошло в глубине острова Кюсю в 16:27 по местному времени (07:27 по Гринвичу), в результате чего более 150 тыс. человек получили указание переместиться в эвакуационные пункты. Было объявлено предупреждение о цунами, но его вскоре отозвали.

По состоянию на 19:00 по Гринвичу пропавшими без вести числились 19 человек в двух местах: в торговом центре Aeon Mall в городке Касима и на бумажной фабрике компании Nippon в городе Яцусиро.

Представитель департамента борьбы со стихийными бедствиями в префектуре Кумамото сказал Би-би-си, что в торговом центре из-под развалин спасены четыре человека, и их жизни вне опасности, но еще 10 человек до сих пор не найдены.

На бумажной фабрике, по его словам, два человека обнаружены в состоянии сердечного приступа, а еще девять до сих пор числятся пропавшими без вести.

В течение дня японская пресса сообщала об одном погибшем — в результате обрушения дома; кроме того, она писала, что, как опасается полиция, по крайней мере некоторые из тех, кто числится пропавшим без вести, тоже будут найдены мертвыми.

Выступая перед журналистами в своем офисе в Токио вскоре после землетрясения, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что полный масштаб человеческих жертв и ущерба от землетрясения все еще оценивается.

— Нам уже сообщили о пострадавших, — сказала Такаити. — В некоторых районах произошли отключения электроэнергии и пожары, а также были повреждены дороги и мосты и обрушились здания.

Ранее угрозу цунами объявили в Японии после землетрясения.