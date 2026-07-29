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    Землетрясение в Японии: 13 погибших, ожидаются сильные афтершоки

    В результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля на юго-западе Японии, погибли 13 человек, десятки тысяч жителей остались без электричества и воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jiji Press

    Землетрясение в Японии: 13 погибших, ожидаются сильные афтершоки
    Фото: Kyodo

    После землетрясения во вторник днем ​​в торговом центре в префектура Кумамото произошел взрыв. Местные власти сообщили о гибели двух женщин, еще одна женщина была найдена без сознания, и пятеро получили ранения.

    До обрушения второго этажа торгового центра было эвакуировано около 200 человек.

    Землетрясение в Японии: 13 погибших, ожидаются сильные афтершоки
    Фото: Kyodo

    На бумажной фабрике в Яцусиро обрушилась дымовая труба, в результате чего двое рабочих были доставлены в больницу в состоянии остановки сердца, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

    Поисковые работы продолжаются, а движение скоростных поездов по-прежнему приостановлено.

    Местные авиакомпании отменили десятки рейсов. 

    Вследствие землетрясения некоторые предприятия в префектура Кумамото приостановили свою деятельность, почти 50 000 домохозяйств остались без электричества, а 140 000 — без воды. По прогнозам, в среду температура в регионе превысит 35°C, а высокая влажность увеличит риск теплового удара для тех, у кого нет доступа к кондиционерам и воде.

    Землетрясение в Японии: 13 погибших, ожидаются сильные афтершоки
    Фото: Kyodo

    Японское метеорологическое агентство предупреждает о возможности сильных афтершоков в течение недели, при этом наибольший риск ожидается в ближайшие два-три дня. Также агентство предупредило о повышенной опасности оползней в наиболее пострадавших районах.

    Япония, расположенная на Тихоокеанском «огненном кольце», является одной из самых сейсмоопасных стран мира, где землетрясения происходят как минимум каждые пять минут. На долю страны приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и выше.

    Ранее сообщалось, что после землетрясения в Японии 19 человек пропали без вести. 

    Япония Землетрясение В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор