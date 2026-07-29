Землетрясение в Японии: 13 погибших, ожидаются сильные афтершоки

В результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля на юго-западе Японии, погибли 13 человек, десятки тысяч жителей остались без электричества и воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jiji Press .

После землетрясения во вторник днем ​​в торговом центре в префектура Кумамото произошел взрыв. Местные власти сообщили о гибели двух женщин, еще одна женщина была найдена без сознания, и пятеро получили ранения.

До обрушения второго этажа торгового центра было эвакуировано около 200 человек.

Фото: Kyodo

На бумажной фабрике в Яцусиро обрушилась дымовая труба, в результате чего двое рабочих были доставлены в больницу в состоянии остановки сердца, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Поисковые работы продолжаются, а движение скоростных поездов по-прежнему приостановлено.

Местные авиакомпании отменили десятки рейсов.

Вследствие землетрясения некоторые предприятия в префектура Кумамото приостановили свою деятельность, почти 50 000 домохозяйств остались без электричества, а 140 000 — без воды. По прогнозам, в среду температура в регионе превысит 35°C, а высокая влажность увеличит риск теплового удара для тех, у кого нет доступа к кондиционерам и воде.

Фото: Kyodo

Японское метеорологическое агентство предупреждает о возможности сильных афтершоков в течение недели, при этом наибольший риск ожидается в ближайшие два-три дня. Также агентство предупредило о повышенной опасности оползней в наиболее пострадавших районах.

Япония, расположенная на Тихоокеанском «огненном кольце», является одной из самых сейсмоопасных стран мира, где землетрясения происходят как минимум каждые пять минут. На долю страны приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и выше.

Ранее сообщалось, что после землетрясения в Японии 19 человек пропали без вести.