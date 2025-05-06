Землетрясение в Таджикистане ощутили в Кыргызстане

По данным Института сейсмологии НАН КР, землетрясение магнитудой 5 баллов зарегистрировано на территории Таджикистана. В селе Бор-Дёбе Алайского района Ошской области сила толчков составила до 4 баллов, в населенных пунктах Кара-Киндик и Нура — до 3,5 баллов.

На данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Ранее землетрясение зафиксировали в 447 километрах от Алматы. Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи на территории Китая. Колебания почвы на территории Казахстана зафиксированы не были.

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