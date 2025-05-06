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    16:36, 06 Май 2025 | GMT +5

    Землетрясение в Таджикистане ощутили в Кыргызстане

    На юге Кыргызстана в 14.08 по местному времени почувствовали землетрясение, произошедшее вблизи кыргызско-таджикской границы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Землетрясение в Таджикистане ощутили в Кыргызстане
    Фото: пресс-служба МЧС КР

    По данным Института сейсмологии НАН КР, землетрясение магнитудой 5 баллов зарегистрировано на территории Таджикистана. В селе Бор-Дёбе Алайского района Ошской области сила толчков составила до 4 баллов, в населенных пунктах Кара-Киндик и Нура — до 3,5 баллов.

    На данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

    Ранее землетрясение зафиксировали в 447 километрах от Алматы. Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи на территории Китая. Колебания почвы на территории Казахстана зафиксированы не были.

    Мы писали, что землетрясение в Стамбуле повысило спрос на загородную недвижимость.

    Теги:
    Землетрясение Кыргызстан СНГ Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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